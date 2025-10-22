Костадинов за отказа на ДПС-НН да участва във властта: Две партии една цел

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че много се е смял на съобщението, че ДПС-Ново начало няма да участва в изпълнителната власт.

„Това ми напомни на един лозунг от близкото минало – две партии една цел. БКП говореше от името на БЗНС тогава. Тук обаче имаме две партии - един човек", коментира Костадинов. Допълни, че на практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски. "Доста тъжен край за човек, който едно време ходеше с ръце на колана. Очевидно е, че Пеевски пенсионира Борисов", каза лидерът на „Възраждане“.

"В момента се преразпределят порции във властта, а ИТН не реагират. Коалицията на БСП вече се разпадна. Да нямаме бюджет до момента е прецедент. Призоваваме за преосноваване на държавата, трябва ни полупрезидентска република", коментира Костадинов по повод трусовете във властта в последно време.

„Възраждане“ ще изработи и внесе законодателни промени, с които да се забрани на лица, които са санкционирани по глобалния закон за корупция „Магнитски“, да заемат каквито и да било държавни или партийни позиции в България. Това съобщи пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Предложението за изготвянето на законодателните промени е направено от икономическия съветник на „Възраждане“ и бивш депутат от София Виктор Папазов, поясни лидерът на партията.

„В България имаме партия, начело на която стои човек, санкциониран по този списък не от година или две. Това вече се е превърнало в една банална реалност за българския парламент“, каза Костадинов.

"Ние сме евроатлантическа държава, член на НАТО, ръководена от САЩ. Те са нашият покровител и защитник, затова е повече от логично евроалтантическата тълпа да подкрепи законопроекта ни по темата", каза той.

По думите му законопроектите ще бъдат два - един за промени в Изборния кодекс и един за измемения в Закона за политическите партии.

Имаме прецедент и без да имаме закон, посочи лидерът на „Възраждане“. Когато партията на Васил Божков беше на избори и беше забранено да участва, въпреки че Божков няма никаква официална ръководна роля в партията, добави той.

Лидерът на "Възраждане" заяви, че няма да подкрепят ротация на председателството на парламента. "Ние смятаме, че Киселова трябва да си подаде оставката", заяви Костадинов.