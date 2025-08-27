Защо Русия е толкова заинтересована от въздушното пространство на Аляска?

В неделя бойни самолети, причислени към Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (НОРАД), прехванаха руски самолет за военно разузнаване, който действаше в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска. Въпросният самолет беше руски разузнавателен самолет Ил-20М - специализиран в събиране на електронна и комуникационна разузнавателна информация, подобен по функция на самолета AWACS E-3 Sentry на американските ВВС, пише за TNI Ставрос Атламазоглу, журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции и ветеран от гръцката армия.

"Руските военни самолети останаха в международното въздушно пространство и не навлязоха в американското или канадското суверенно въздушно пространство. Тази руска дейност в зоната за отбрана на Аляска се случва редовно и не се разглежда като заплаха", се казва в прессъобщение на НОРАД.

Въпреки че НОРАД определи руския полет като не представляващ заплаха, това е седмият път тази година, в който командването вдига в действие изтребители, за да прехваща руски самолети, летящи в американската зона за въздушна и разузнавателна безопасност (ADIZ). Преди инцидентите в неделя подобни полети са се провели в сряда, 20 август, и четвъртък, 21 август. Руските аерокосмически сили използваха Ил-20М и в трите последни инцидента.

Трите прихващания се случиха по-малко от 10 дни след срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин в Аляска, за да обсъдят евентуален мирен договор в Украйна. Не е ясно дали моментът е съвпадение.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на дадена държава е определена област от международното въздушно пространство, в която всички въздухоплавателни средства са обект на искания за идентификация от съседна суверенна държава. Ако дадено въздухоплавателно средство откаже да предостави предварително предупреждение за намеренията си в тази зона, държавата от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана обикновено изпраща изтребители в действие, за да го прехванат.

ADIZ не е същото като въздушното пространство на дадена държава. Тъй като ADIZ представлява международно въздушно пространство, няма ограничения за летене в него. Ако, от друга страна, самолет на една държава влезе в суверенното въздушно пространство на друга държава без разрешение, тази държава би предприела далеч по-агресивни действия – включително свалянето на самолета нарушител. През 2015 г. Турция свали руски изтребител, действащ в Сирия, след като той премина в турското въздушно пространство, което доведе до кратка дипломатическа криза между двете държави.

Антагонистични държави често ще летят със самолети в зоните за идентификация на противовъздушната отбрана на другата страна, като средство за тестване на времето си за реакция. По-специално, Китай провокативно е прелетял десетки самолети около въздушното пространство на Тайван, тествайки ВВС на Република Китай за слабости. Това вероятно е било и едно от намеренията на Русия при полета близо до Аляска.

"НОРАД използва многопластова отбранителна мрежа от спътници, наземни и въздушни радари и изтребители за откриване и проследяване на самолети и информиране за подходящи действия. НОРАД остава готов да използва редица варианти за отговор в защита на Северна Америка", добави командването, натоварено със защитата на родината на САЩ.

НОРАД е обединено командване, което защитава въздушното пространство както на САЩ, така и на Канада. И двете страни предоставят радари, противовъздушна отбрана, изтребители и други средства, за да гарантират, че всеки самолет, влизащ в САЩ и Канада, е легитимен. Службата обаче е вероятно най-известна с ежегодната си мисия за проследяване на Дядо Коледа в навечерието на Коледа.

Нахлуванията в зоната за отбрана на чужда държава могат да имат различно значение в зависимост от контекста. Например, руските военни може да искат да подслушват военно учение на САЩ, провеждащо се в региона. Също така, Кремъл може да иска да изпрати послание за враждебност към правителството на САЩ относно определена външна политика или инцидент. Освен това, Москва може да иска да изглежда силна пред руския народ – и да използва подобни "нахлувания" като начин за постигане на това.

Отношенията между САЩ и Русия остават в исторически най-ниска точка след непровокираната инвазия на Путин в Украйна преди повече от три години.