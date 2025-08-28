Преговорите за дигиталното евро набират скорост, но ключови препятствия остават

По-рано тази година лидерите на ЕС призоваха своите финансови министри да ускорят преговорите относно правната рамка на дигиталното евро – и посланието беше достигнало до тях.

През юли преговорите в Съвета на ЕС навлязоха в разгара си, като повечето финансови министри подкрепиха целта на датското председателство за постигане на обща позиция до края на 2025 г. Но постигането на това няма да е лесно. Няколко държави все още настояват, че е необходима повече техническа работа, преди да се предприеме следващата стъпка по отношение на това ново средство за плащане.

„Трябва да намерим справедлив модел на компенсация и добри условия за разпределение за банките и, разбира се, трябва да предложим на гражданите високо ниво на защита на личните данни от първия ден“, каза германският министър Ларс Клингбайл по време на среща на финансовите министри през юли в Брюксел.

Поверителността и компенсациите за доставчиците на платежни услуги не са единствените препънати точки. Министрите също така изразиха загриженост относно въздействието върху страните извън еврозоната, лимита за държане на новата валута и дори кой ще реши дали проектът изобщо трябва да продължи.

Швеция призова за система, която не е твърде обременяваща за банките извън еврозоната. Нидерландия иска нисък лимит за държане, за да се гарантира, че дигиталното евро се използва строго като платежен инструмент. Унгария, междувременно, настоява за думата при емитирането му.

В началото на юли вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос ясно заяви, че няма да бъде взето решение за въвеждането на дигиталното евро, докато правната рамка не е готова. Както Съветът, така и Парламентът работят по него. След като законодателството бъде прието, управителните органи на ЕЦБ ще решат дали да продължат напред – избор, който след това ще задейства подготвителна фаза от около две години и половина.

Де Гиндос напомни на министрите в Брюксел за неотложността: Европа трябва да действа заедно, за да засили финансовата си автономност.

„Ускоряването на напредъка по отношение на дигиталното евро е от съществено значение за намаляване на нарастващата ни зависимост от САЩ, тъй като повечето доставчици на решения за електронни плащания са американски фирми“, каза той. „Следователно навременното приемане на законодателството е от решаващо значение според нас.“

Днес 13 от 20 държави от еврозоната нямат национална картова схема и вместо това разчитат на международни доставчици като Visa или Mastercard за цифрови плащания.

Допълнителен натиск оказва и фактът, че Съединените щати току-що одобриха така наречения Закон „Гениус“, който контролира пазара на стабилни монети.

През април Пиеро Чиполоне от ЕЦБ подчерта, че насърчаването от страна на правителството на САЩ на стабилни монети, обезпечени с долари, „повдига опасения за финансовата стабилност и стратегическата автономност на Европа“, което прави плановете за дигитално евро още по-спешни за защита и укрепване на единната валута.

Според доклад на Financial Times, ЕЦБ – все още във фазата си на подготовка за дигиталното евро до октомври – дори обмисля да го управлява на публичен блокчейн като Ethereum или Solana, а не на частен.

ЕЦБ заяви пред Euronewa, че Евросистемата експериментира с различни технологии – както централизирани, така и децентрализирани – при разработването на дигиталното евро, включително технологии за разпределен регистър, но все още не е взето решение.

Ръководителят на отдела за финансови услуги на Европейската организация на потребителите (BEUC) Анна Мартин заяви, че инфраструктурата за дигитално евро трябва да бъде изградена в Европа от европейски доставчици. „Настоящите геополитически несигурности показват много ясно необходимостта от намаляване на зависимостта на Европа от неевропейски доставчици в стратегически области“, каза Мартин пред Euronews.

Въпреки това, за танго са нужни двама - и другият съзаконодател, Европейският парламент, изглежда не бърза.

На 9 февруари 2024 г. бившият докладчик по досието, Стефан Бергер (Германия/Европейска народна партия), внесе своя проектодоклад. Оттогава не е проведено гласуване по проекта и през декември 2024 г. Бергер се оттегли като водещ евродепутат по досието за дигитално евро.

Той беше наследен от евродепутата от Испания (ЕНП) Фернандо Наварете, а на 8 април 2025 г. Пиеро Чиполоне от ЕЦБ призова евродепутатите да постигнат напредък по законодателното досие.

На въпрос за спряния процес Наварете не отговори на искането на Euronews за коментар към момента на публикуване.