Американски мисионери се опитаха да изпратят библейски писания до Северна Корея

Шестима американци са изправени пред затвор до една година за предполагаем опит да изпратят ориз и библейски писания до Северна Корея в плаващи пластмасови бутилки, докато новият президент на Южна Корея се опитва да изгради дипломатически мостове с Ким Чен Ун.

Разследването на корейската полиция срещу мъжете, на възраст между 20 и 50 години, е изпратено на прокуратурата след ареста им в края на юни.

Те са открити в ранните часове на Ганхва, остров край западния бряг на Южна Корея, като се твърди, че се готвят да хвърлят бутилки в морето с надеждата течението да ги отнесе на север, на девет мили през водата.

Бутилките са съдържали сух ориз, доларови банкноти и библейски материали в малки брошури и на компютърни флашки. Според съобщения в южнокорейските медии, мъжете, чиито имена не са разкрити, са казали на полицията, че са мисионери.

Северна Корея е най-изолираната и репресивна страна в света и активистите редовно се опитват да изпращат материали с надеждата да подкопаят режима. Най-често те се окачват в торби на безпилотни балони с горещ въздух, които се носят през сухопътната граница.

Подобни дейности вбесяват Севера и предизвикват заплахи за насилствено отмъщение. Миналата година Пхенян отговори със собствени балони, носещи боклук и фекалии, и с оглушителни излъчвания на груби шумове и дисонансна музика.

Консервативните южнокорейски правителства толерират подобни дейности. Но подобно на своите прогресивни предшественици, новият ляво ориентиран президент на Южна Корея, И Дже-мьонг, иска да предотврати подобни провокации, които да нарушат плановете за изграждане на по-добри отношения с Ким.

Подобни доставки бяха обявени за незаконни през 2020 г. от Мун Дже-ин като южнокорейски президент, с мотива, че застрашават хората, живеещи в обсега на севернокорейските ответни мерки. Но законът, забраняващ балоните, беше отменен от съдии, които постановиха, че той нарушава правото на свобода на изразяване.

Шестимата американци са изправени пред обвинения по закон за управление на безопасността.

На среща с президента Тръмп във Вашингтон в понеделник, Лий приветства забележките на Тръмп за близките му отношения с Ким и желанието му да го види отново тази година, след неуспешните срещи на върха през 2018 и 2019 г.

Лий каза:

„За да възпрем Северна Корея, наложихме огромни санкции, но резултатът е непрекъснато разработване на ядрени оръжия и ракети. [Ние] се нуждаем от конкретни усилия, за да предотвратим влошаването на ситуацията.“

Идеята за подобряване на отношенията със Сеул беше отхвърлена в сряда от севернокорейските държавни медии, заедно с идеята Ким да се откаже от ядрените си оръжия.

„Поведението на Лий Дже-мюн в чужбина показа, че конфронтационната позиция на Южна Корея към нас никога няма да се промени“, се казва в коментар на Корейската централна информационна агенция.

„Оставаме непроменени в позицията си да не се отказваме от ядрените оръжия, престижа и честта на държавата.“