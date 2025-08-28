Бивша звезда в политиката на Италия: Останах без пари за храна, чистих мазета да оцелея

Ирене Пивети, някогашната звезда на италианската политика и най-младият председател на Камарата на депутатите в историята на Италия, днес е в епицентъра на тежки съдебни дела и лична разруха. Осъдена на 4 г. затвор за данъчни измами и пране на пари, Пивети рискува допълнително наказание по второ дело, свързано с внос на несертифицирани маски от Китай по време на пандемията от COVID-19, предаде кореспондентът на „24 часа“.

В интервю за италианското издание "Ил Джорнале" бившата депутатка разкрива ужасяващи подробности от живота си след политическата и икономическа катастрофа. „Унищожиха ми имиджа, отнеха ми доверието, което съм градила с години, и ме сринаха финансово", споделя Пивети.

Всички нейни банкови сметки са били запорирани, а тя самата се оказала без средства дори за прехрана.

„Не се срамувам да кажа, че нямах пари за храна", признава тя. Принудена да продава дори сватбените си подаръци на битпазар, Пивети стигнала дотам да получава храна от благотворителната организация Каритас. Спасението за нея дошло от неочаквано място - кооператив, създаден от бивши затворници. Започнала като доброволка, чистейки мазета, а по-късно получила минимална заплата. „Когато получих първите хиляда евро, не можех да повярвам. Най-накрая имах пари за храна", разказва тя пред вестника.

Въпреки тежкото си положение Пивети подчертава, че преживяното я е научило на ценни уроци и благодарност: „Ще съм завинаги признателна на тези хора. Всички други ме бяха отхвърлили, но те ми подадоха ръка".

Относно съдебните обвинения срещу нея Пивети споделя, че се чувства напълно беззащитна пред това, което нарича „счупена съдебна машина": „Системата не е настроена да търси истината, а да произвежда жертви. В документите срещу мен се пишат неща, които са обидни, нелогични и просто неверни".

Пред риска да влезе в затвора бившата политическа фигура вижда само два пътя: „Или ще вляза несправедливо и трябва да съм подготвена. Или процесът никога няма да приключи, може да продължи по-дълго от живота ми. Но няма да чакам. Трябва да живея сега".

Макар и изолирана от политиката, Пивети не крие задоволството си от напредъка на жените в публичния живот. Тя изразява подкрепата си за премиерa Джорджа Мелони, като заявява: „Много се радвам, че една жена води правителството и го прави добре".

На въпроса дали би приела нов пост, ако ѝ бъде предложен, тя отговаря с усмивка и мълчание.

Ирене Пивети беше избрана за председателка на Долната камара през 1994 г, когато беше на 31 г.