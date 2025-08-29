Дипломатическите усилия са в хаос: Уиткоф нарушил протокола при среща с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е нарушил стандартния дипломатически протокол по време на среща с руския президент Владимир Путин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници.

Уиткоф е отишъл на преговорите без стенографка на Държавния департамент на САЩ, съобщи един от източниците на агенцията. Не е известно защо се е случило това. В резултат на това представителят на Тръмп е останал без конкретни предложения от Путин за това как да се сложи край на руско-украинската война.

Разговорите между специалния пратеник на президента на САЩ и руския президент са се провели на 6 август. На следващия ден Уиткоф, според източник на Ройтерс, се е обадил на няколко европейски лидери и е заявил ясно, че Русия е готова да изтегли войските си от Запорожка и Херсонска област в замяна на изтеглянето на Украйна от Донбас.

Това предложение изненада много участници в телефонния разговор, тъй като рязко се разминава със собствените им оценки за позицията на Путин, съобщиха информирани източници пред агенцията.

На следващия ден обаче Уиткоф съобщи за различна позиция от Москва. По време на телефонен разговор, организиран от държавния секретар на САЩ Марко Рубио с европейски съветници по националната сигурност, специалният пратеник заяви, че Путин всъщност не е предложил изтегляне на войските от двата региона. Дипломатическите усилия „са се превърнали в хаос“, отбелязва Ройтерс.

По-рано източници от някои издания, включително The Washington Post и Bild, вече съобщиха, че Уиткоф вероятно е разбрал погрешно предложенията на Путин.

Стив Уиткоф е приятел с настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп от много години и двамата преди това са работили в областта на инвестициите в недвижими имоти. След втория мандат на Тръмп Уиткоф се превърна в един от най-важните дипломати в света, работещ за разрешаване на войната между Русия и Украйна и войната между Израел и Хамас.

В същото време Уиткоф няма дипломатически опит, отбелязва Ройтерс. Както съобщи NBC News, специалният пратеник на Тръмп вече е нарушил дипломатическия протокол, като е използвал преводачи от Кремъл по време на срещи с Путин.