Стив Уиткоф: Все още има шанс за среща Путин-Зеленски

Специалният пратеник на президента Тръмп Стив Уиткоф заяви, че планира да се срещне с представители на Украйна в Ню Йорк по-късно през седмицата, тъй като Русия продължава да изглежда неохотна да се ангажира директно с украинския президент Володимир Зеленски.

“Срещам се с украинците тази седмица“, каза Уиткоф пред Fox News в отговор какви ще са следващите стъпки в усилията на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

“Срещата е важен сигнал“, добави човекът на президента по преговорите между Русия и Украйна.

Тръмп настоява за двустранна среща между руския президент Владимир Путин и Зеленски с надеждата, че срещата лице в лице ще позволи на двамата да обсъдят условията на мирното споразумение.

Белият дом заяви, че Москва е отворена за среща на президентско ниво, след като Тръмп се срещна със Зеленски и европейските лидери в Белия дом на 18 август, но Кремъл оттогава отхвърли твърдението.

Руският външен министър Сергей Лавров също постави под въпрос легитимността на Зеленски като лидер на Украйна, като допълнително намекна, че директните разговори между Киев и Кремъл са малко вероятни.

Уиткоф обаче посочи, че все пак може да се проведе двустранна среща на върха. По време на интервюто той заяви, че САЩ е в постоянен контакт с Русия всеки ден.

“Мисля, че може да се стигне до двустранна среща”, на мнение е специалният пратеник на Тръмп и добави: “Моето мнение е, че [Тръмп] ще е необходим на масата за преговори, за да се сключи сделка.“

Уиткоф твърди, че Путин “категорично“ е казал на Тръмп по време на срещата им в Аляска, че иска мир в Украйна и е представил предложение, което служителят на администрацията на Тръмп призна, че може да не е достатъчно добро за приемане от украинската страна.

“На масата има мирно предложение“, каза Уиткоф, отбелязвайки, че то “включва Донецк, но може да не е нещо, което украинците могат да приемат“.

Специалният пратеник описа Тръмп като "разочарован“ както от Украйна, така и от Русия заради бавния напредък към мир.

“Той е разочарован, защото не вярва, че това не е неговата война и не вярва, че това е война, която трябва да продължи и иска смъртта да спре“, каза Уиткоф.

“Мисля, че той гледа на това така: Трябва да направя всичко, което мога. Аз съм човекът на момента, който може да сложи край на това нещо. Трябва да измисля как да направя всичко възможно, за да обединя двете страни – а ако не мога, да ги принудя да се обединят“, добави специалният американски пратеник.