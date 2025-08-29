Кая Калас: Путин се подиграва с усилията за мир в Украйна

Върховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас осъди остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призова за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА.

"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген. "Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".

В допълнение към наказателните мерки срещу Русия Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев. "В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.

Министрите, събрали се в датската столица, ще обсъдят и гаранциите за сигурността на Украйна след края на военните действия.

ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".

(БТА)