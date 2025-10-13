Гняв във Франция: Кметовете на Париж харчат хиляди за дизайнерски дрехи и скъпи вина

Кметът на заможния 8-ми район на Париж отговори на протестите, породени от разкритията, че е похарчила 36 000 евро публични средства за дизайнерски рокли и обувки, като благодари на данъкоплатците за щедростта им.

За съжаление на Жан д'Отсер, настояването ѝ, че не е нарушила закон, и аргументът ѝ, че кметовете трябва да бъдат „елегантни и представителни“, само подхраниха негативната реакция срещу нея. Сега тя обеща да върне парите и каза, че се надява други кметове да последват примера ѝ.

Парижани вече бяха възмутени от разкритието, че Ан Идалго, кметът на града, е поискала над 12 000 евро за висша мода от разходите си. Идалго, която няма да се кандидатира за преизбиране на местните избори догодина, отвърна на удара на критиците, като публикува разходите на всички 17 районни кметове на столицата.

Консерваторката Д'Отсер беше първата жертва, но други кметове от целия политически спектър скоро се затрудниха да оправдаят разходите си за храна в ресторантите, вино, дрехи и обувки.

Скандалите избухнаха, когато доверието в политиците падна до нови дъна във Франция. Премиерите падат като домино, докато все по-непопулярният президент Макрон изглежда безсилен да обуздае нарастващия дълг на нацията, а един от неговите предшественици, Никола Саркози, е в затвора за престъпен сговор.

Несръчните опити на Д'Отсер да обясни разходите си само задълбочиха общественото разочарование.

„Всеки кмет има месечна квота от 990 евро за забавления и свързани с тях разходи, които може да използва както желае“, каза тя. „Избрах да си купя дрехи, за да бъда добре облечена. Разбирам, че някой, който печели 1200 евро на месец, може да бъде шокиран... Бих искала да се възползвам от възможността да благодаря на всички наши съграждани, които работят и ни позволяват да получаваме тези помощи.“

Тази седмица обаче, под безмилостна атака от колеги политици и обществеността, тя обеща да стане „първият избран политик“, който ще си възстанови разходите.

„Надявам се, че и други ще направят същото“, каза тя.

Идалго обаче не показа желание да си възстанови разходите, въпреки че общественият гняв се засили с разкритието, че близо 12-те ѝ години на власт са оставили Париж с приблизителен дълг от над 10 милиарда евро. Социалистка, която отдавна се гордее със своята прозрачност, сега е обект на полицейско разследване заради разходите за дрехи и твърденията, че е включила пътувания, които са били частично направени по лични причини, в разходите.

Идалго отрече да е злоупотребявала с разходите си, твърдейки, че е трябвало да се облича подходящо за официални ангажименти. Нейните съюзници обвиниха популистката десница в подбуждане на скандала. Нейните касови бележки бяха публикувани за първи път от Civic Transparency, неправителствена организация, частично финансирана от Пиер-Едуар Стерен, милиардер, който финансира крайнодесни политически кампании.

Един от най-близките съюзници на Идалго, Ерик Льожоандр, социалистическият кмет на 18-ти район, се сблъска с порой от критики заради сметка за химическо чистене от 6500 евро, два обяда, които струват 1248 евро, и бутилка гранд крю кларет за 104 евро. Той също така е включил подстригването си и храненето си в ресторант с децата си в разходите си.

Жан-Пиер Льокок, консервативният кмет на 6-ти район на Париж, е подложен на критики заради сметка от 745 евро за дамски обувки.

Филип Гужон, дясноцентристкият кмет на 15-ти район, оправда харченето на средно по 150 евро на човек за храна в ресторанти, като заяви, че това е „в рамките на бюджета“. Той добави, че „всичко е законно“ и „това са цените в парижките ресторанти“.

Разкритията в Париж предизвикаха възмущение сред кметовете на малки градове в цяла Франция.

Жан Менвиел, консервативният кмет на Верлю, южно село с около 100 души, каза:

„Взимам само половината от джобните си пари. В Париж светът е различен. Нуждаем се от повече прозрачност.“

Рашида Дати, напускащата консервативна министърка на културата и фаворит за наследяване на Идалго като кмет на Париж, поднови атаките си срещу дългогодишната си съперничка тази седмица заради нарастващия дълг на града.

Дати, която е и кмет на 7-ми район, е претендирала само за три хранения като част от разходите си от 2020 г. насам. Тя обаче е разследвана за недекларирани подаръци от бижута и часовници на стойност над 400 000 евро от бившия си партньор Анри Прольо, бивш ръководител на енергийната група EDF.

Дати е обвинена и в незаконно получаване на 900 евро, Плащане от 900,000 евро от Карлос Гон, опозорения бивш председател на Renault. И двамата отричат ​​всякакви нарушения.