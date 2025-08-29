IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Протести срещу израелските туристи в Гърция

Много от собствениците на заведения и магазини отказват да обслужват израелци

29.08.2025 | 15:22 ч. Обновена: 29.08.2025 | 17:43 ч. 24
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Разрастват се протестите срещу израелските туристи в Гърция. Медиите коментират, че недоволството расте като епидемия, предаде кореспондентът на БНР.

Днес отново на пристанището на остров Крит десетки местни жители и туристи посрещат круизен кораб с израелски туристи с протести и палестински знамена.

С плакати "Спрете войната в Газа и убийствата на деца" гърците показаха, че не желаят израелци да посещават острова.

Демонстрантите заявиха, че не се страхуват, че ще бъдат арестувани съгласно закона за борба с расизма.

"Не сме против гражданите на Израел, а срещу политиката на правителството", казаха демонстрантите през медиите.

Вече всяко пристигане на круизен кораб с израелски туристи по гръцките острови е съпроводено със засилена полицейска охрана,за да могат туристите да слязат. Много от собствениците на заведения и магазини отказват да обслужват израелци.

В същото време местната власт по островите се опитва да убеди гражданите, че е недопустимо туристическа страна да отказва прием на чуждестранни туристи,защото това компрометира страната.

При протестите има арестувани, обвинявани са в расизъм.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция протести израелски туристи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem