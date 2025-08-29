Протести срещу израелските туристи в Гърция

Разрастват се протестите срещу израелските туристи в Гърция. Медиите коментират, че недоволството расте като епидемия, предаде кореспондентът на БНР.

Днес отново на пристанището на остров Крит десетки местни жители и туристи посрещат круизен кораб с израелски туристи с протести и палестински знамена.

С плакати "Спрете войната в Газа и убийствата на деца" гърците показаха, че не желаят израелци да посещават острова.

Демонстрантите заявиха, че не се страхуват, че ще бъдат арестувани съгласно закона за борба с расизма.

"Не сме против гражданите на Израел, а срещу политиката на правителството", казаха демонстрантите през медиите.

Вече всяко пристигане на круизен кораб с израелски туристи по гръцките острови е съпроводено със засилена полицейска охрана,за да могат туристите да слязат. Много от собствениците на заведения и магазини отказват да обслужват израелци.

В същото време местната власт по островите се опитва да убеди гражданите, че е недопустимо туристическа страна да отказва прием на чуждестранни туристи,защото това компрометира страната.

При протестите има арестувани, обвинявани са в расизъм.