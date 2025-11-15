Неудобната трета категория: Квазисъюзите на САЩ

По време на успешната си президентска кампания в САЩ през 2024 г. Доналд Тръмп увери избирателите, че ще сложи край на войните в Украйна и Газа, може би дори преди да встъпи в длъжност. Но и двата конфликта се проточиха с големи човешки жертви, а дипломацията се развиваше само на пресекулки. Девет месеца след началото на президентския си мандат, Тръмп най-накрая посредничи за прекратяване на огъня между Израел и Хамас - но едва след като ръководеше разпадането на примирието, което наследи от президента Джо Байдън, и ескалиращата хуманитарна криза в Газа. Междувременно войната в Украйна продължава с неотслабваща сила, пише Foreign Affairs.

Последните войни в Украйна и Близкия изток поставиха квазисъюзниците в центъра на външната политика на САЩ. Съединените щати подкрепиха Украйна в съпротивата ѝ срещу опита на Русия за подчинение, изпращайки на въоръжените ѝ сили модерни оръжия на стойност милиарди долари. Украйна запази своя суверенитет и политическа независимост, докато Русия претърпя повече от милион военни жертви и значителни материални загуби – резултати, постигнати без директен конфликт между Москва и Вашингтон.

В рамките на обширната си мрежа от взаимоотношения по целия свят, Съединените щати категоризират повечето си приятели като съюзници или партньори. Вашингтон е обвързан със своите съюзници чрез правно кодифицирани договори, съдържащи клаузи за взаимна отбрана. Това обещание, че нападение срещу един е нападение срещу всички, осигурява сигурността на съюзниците и разширява ядрения чадър на САЩ. Партньорите, за разлика от тях, могат да получават помощ за сигурност от Съединените щати, но не предполагат, че американските военни ще им се притекат на помощ, ако бъдат нападнати.

Квазисъюзниците представляват неудобна трета категория

Това са държави, чрез които Съединените щати виждат възможности да прокарат интересите си. Те могат да получат значително военно обучение и помощ, да приемат голямо присъствие на американски войски и да координират тясно с Вашингтон. Някои дори се радват на объркващо обозначение, дадено от президента, като „основен съюзник извън НАТО“, което не предполага ангажимент за сигурност. И за разлика от партньорите, обхватът и мащабът на инвестициите на Вашингтон в тяхната сигурност създават неяснота относно това дали и до каква степен Съединените щати биха се намесили, за да защитят квазисъюзниците, ако бъдат нападнати. Всъщност Съединените щати от време на време са се застъпвали за своите квазисъюзници, както когато помогнаха на Израел да победи иранските въздушни атаки два пъти през 2024 г. и отново по време на ирано-израелската война през юни.

Въпреки сериозната инвестиция на Вашингтон в тези отношения, квази-съюзниците често имат интереси, които се различават от тези на Съединените щати. Лидерите на квази-съюзниците имат свои собствени програми и вътрешна политика, особено когато страната им е във война. Съединените щати многократно са преживявали тази динамика с Украйна и Израел, предизвикателство, на което бях свидетел от първа ръка като висш служител в Белия дом по времето на Байдън. И в двата случая политиката на САЩ се стремеше да даде възможност на квази-съюзниците да преследват общи цели, като същевременно управляват разногласията по дипломатическата и военната стратегия.

Квазисъюзниците имат специален статут във Вашингтон

По време на контраофанзивната кампания на Украйна срещу Русия през 2022 г., украинските и американските военни лидери съвместно разработиха стратегия за пробиване на руските отбранителни линии в Херсон и завземане на територия, която би позволила на украинските сили да пробият сухопътния мост, свързващ Крим с окупираната Украйна. Този план обаче се провали, когато се сблъска с разбираемото нежелание на Украйна да загуби – пробива на руската отбрана би било изключително кърваво начинание – и разсейвайки съперничеството между украинските командири и политическо ръководство. Въпреки внимателното съвместно планиране, американските политици не можаха да направят много, за да принудят Украйна да доведе кампанията докрай. Вътрешнополитическите императиви по подобен начин попречиха на украинския президент Володимир Зеленски да предприеме болезнената, но необходима стъпка за намаляване на възрастта за набор от 25 на 18 години, за да се справи с недостига на работна сила, което от своя страна изостри търсенето на военни материали от Съединените щати и Европа.

Дилемата на различните интереси също така е предизвикателство за политиката на САЩ спрямо Израел от 7 октомври 2023 г. Гнусната атака на Хамас дойде в момент, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху беше политически уязвим и изправен пред сериозни обвинения в корупция. Той умело успя да се задържи на власт, често чрез предприемане на стъпки, на които Вашингтон се противопоставя: ограничаване на хуманитарната помощ за Газа, разширяване на селищата на Западния бряг и ескалиране на атаките срещу Иран и Хизбула, нейната ливанска прокси милиция. Последните две години разкриха реалните политически различия, както и ограниченията на влиянието на САЩ върху вземането на решения в Израел.

Съединените щати може също да се различават от своите квазисъюзници по отношение на начина, по който да оценяват или управляват риска от ескалация. Въпреки че Вашингтон може да има силен стратегически интерес от изхода на войните, включващи квазисъюзници, той може да избере да калибрира участието си. За квазисъюзника залозите винаги са по-високи и често екзистенциални. Те може да са по-склонни да рискуват със стъпки, които биха могли да доведат до значителна ескалация, включително действия, които биха могли да въвлекат техните спонсори в директен конфликт. А в някои случаи смисълът е в заплитането.

По-голямата толерантност към риск от страна на Киев създаде напрежение в отношенията между САЩ и Украйна още от първите месеци на руската инвазия. По време на администрацията на Байдън, украинските лидери имаха постоянен списък с желания за все по-мощни оръжейни системи. Ракетите с голям обсег, известни като ATACMS (Армейска тактическа ракетна система), оглавяваха списъка и за разлика от някои други сложни системи, поискани от украинците, те обещаваха реална военна полза. Но служители на Байдън вярваха, че предоставянето на тези ракети носи рискове по отношение на военната готовност на САЩ и потенциала за ескалация.

И в двата случая Украйна беше готова да рискува, за да постигне военни или дори повдигащи морала победи и вероятно би приветствала пряка военна намеса на САЩ, докато Вашингтон се стремеше както да отговори на военните нужди на Киев, така и да избегне ескалацията, която би въвлякла Съединените щати или НАТО директно във войната. Опитите за разрешаване на това напрежение доведоха до неоптимални политики и за двете страни: Вашингтон пое по-голям риск, отколкото искаше, но не достатъчно, за да даде на Украйна решителен тласък.

Съединените щати са се справяли с подобни напрежения с Израел в последните си войни с Хизбула и Иран. В дните непосредствено след 7 октомври Байдън разубеди израелското ръководство да предприеме превантивен удар срещу Хизбула и парира искането на Нетаняху за участие на американските военни в удара, като аргументира, че това би предизвикало регионална огнена буря в момент, когато Израел е зле подготвен за многофронтова война. През април 2024 г., след като Иран предприе първата си въздушна атака срещу Израел, Байдън каза на Нетаняху, че Съединените щати няма да подкрепят израелска контраатака срещу Иран, призовавайки го да приеме неуспешния характер на иранския залп като победа, благодарение на съвместните отбранителни операции. Нетаняху частично прие този съвет, като удари стратегически обект на противовъздушната отбрана в Иран, без да претендира за публична заслуга за удара.

Когато Тръмп встъпи в длъжност, той ясно сигнализира за силно предпочитание да се справи с ядрената програма на Иран по дипломатически път. Въпреки това Израел започна военна кампания срещу Иран. Фактът, че само американските военни разполагаха с бомби, способни да проникнат в ядрените съоръжения на Иран, означаваше, че Нетаняху залага на окончателното участие на Вашингтон - хазарт, който се отплати през юни, когато Тръмп разреши американски удари.

Когато квазисъюзниците водят продължителни войни, най-ефективният начин Съединените щати да осигурят желания резултат е или да помогнат на партньора си да спечели войната, или да убедят противника, че подкрепата ще продължи да тече, докато не се постигне благоприятно споразумение чрез преговори. Тази динамика затруднява отказването на жизненоважна военна подкрепа като лост за оформяне на начина, по който един квазисъюзник се бори и какъв мир ще приеме. И прави войните, включващи подкрепа на квазисъюзници, трудни за прекратяване.

В опита си да сложи край на войната в Украйна, Тръмп изчисли, че зависимостта на Украйна от Съединените щати означава, че той може да принуди Киев да постигне споразумение чрез преговори, което силно облагодетелства Москва. Тръмп провери тази хипотеза, като публично критикува Зеленски в Овалния кабинет, а след това прекрати военната и разузнавателната помощ. Вместо да принуди Украйна към отстъпки, водещи до прекратяване на войната, обаче, този маневр само подчерта крехкостта на връзките между Киев и Вашингтон по време на администрацията на Тръмп и накара Кремъл да удвои стратегията си за дипломатическо непокорство и засилен военен натиск.

Вашингтон се нуждае от по-добри отговори на тези стратегически дилеми

Усилията на Съединените щати да използват влиянието си, за да смекчат максималистичните военни цели на Израел и да прекратят войната в Газа, винаги са били напрегнати и само са се засилвали с задълбочаването на хуманитарната криза в Газа. Администрацията на Байдън непрекъснато се бореше с въпроса дали и как да обуслови военната подкрепа за Израел в момент, когато Израел оставаше под заплаха от Иран и Хизбула. Най-близо до това се случи през май 2024 г., в очакване на големи израелски военни операции в Рафах. Загрижен, че този ход ще застраши близо милион цивилни и ще подкопае перспективите за прекратяване на огъня, Байдън обяви, че няма да доставя оръжия за офанзивата и спря доставката на 2000-килограмови бомби. Служители на Байдън в крайна сметка успяха да убедят Израел да намали мащаба на операцията си в Рафах, един от няколкото скромни успеха в използването на натиск за подобряване на хуманитарните резултати в Газа, и никога не възобновиха доставката на 2000-килограмови бомби. Но загрижеността на администрацията относно ограничаването на подкрепата за Израел, докато той е изправен пред други регионални заплахи, ограничи възможностите за по-нататъшни ограничения.

Тръмп възприе съвсем различен подход. През първите си девет месеца на поста той до голяма степен даде пълна свобода на Израел да провежда операциите си в Газа, както желае, като на практика подкрепи решението му да възобнови войната през март след прекратяване на огъня, да спре доставките на хуманитарна помощ и да нахлуе в град Газа. Но след като Израел се опита да убие преговарящите на Хамас с въздушен удар през септември в Катар, Тръмп промени курса и оказа натиск върху Нетаняху да се съгласи на прекратяване на огъня. С правдоподобна, макар и на пръв поглед неспецифична, заплаха за изоставяне, Тръмп принуди Нетаняху да приеме елементи от мирен план, на който преди това се противопоставяше, и да спре войната.

Стратегическите дилеми, които квазисъюзите поставят, са безкрайно разочароващи за политиците. Но те са тук, за да останат. Прекратяването на войната в Украйна при благоприятни условия и запазването на крехко примирие в Газа ще изисква умело справяне с тези дилеми. Няколко урока произтичат от неотдавнашния опит на Съединените щати с Украйна и Израел.

Политиците трябва също така да разработят надеждни форми на влияние, за да оформят поведението на квазисъюзниците. Помощта за сигурност трябва да бъде стратегически калибрирана – преформулиране, което набляга на интересите на САЩ, а не на принудителните конотации на условността за помощ. Такъв процес започва с ясни писмени формулировки на очакванията, като например ограничения за крайната употреба на американско военно оборудване. Дори дребните нарушения трябва да се разглеждат рано, за да се създаде очакване за прилагане. Ако Белият дом поддържа редовен ритъм на преглед на доставките на американско оръжие, той може по-добре да гарантира, че темпото и съдържанието на тези трансфери са съобразени с политическите цели и правните изисквания, а не се извършват на автопилот.

На хоризонта може да се задава още по-сериозен конфликт, включващ квазисъюзник: война между Китай и Тайван

Съединените щати биха могли бързо да се превърнат в пряк участник в такъв конфликт, поемайки много по-голям риск, но и упражнявайки много по-голямо влияние върху хода на войната и нейния изход. Но дори ако Съединените щати се намесят директно от името на Тайван, дилемите на квазисъюза биха се появили отново: различни интереси и вътрешнополитически стимули, особено предвид силно поляризираната политика на Тайван; ескалационни стъпки от страна на Тайпе, които биха могли да подкопаят усилията на Вашингтон за внимателно управление на риска; и трудността при намирането на взаимно приемлив завършек на играта. Всички тези предизвикателства поставят акцент върху тихата координация в мирно време между Вашингтон и Тайпе за изграждане на съгласуваност по отношение на условните военни планове и военни цели, процедури за управление на ескалацията и сигнализиране до Пекин, както и условия за прекратяване на война.

Лидерите не могат да пожелаят да се отърват от близки приятели като Израел, Тайван и Украйна, които се намират на опасни геополитически разломни линии – нито би било от полза за Съединените щати да го направят. Но за да се застъпят интересите на САЩ, Вашингтон се нуждае от по-добри отговори на стратегическите дилеми, присъщи на управлението на квазисъюзи.