Тръмп отмени защитата от Тайните служби на Камала Харис

Президентът Доналд Тръмп отмени защитата на Тайните служби за вицепрездентът Камала Харис. Новината идва в момент, в който Харис се подготвя за национално книжно турне.

След като напусна поста си, Харис получи шест месеца защита от Тайните служби по силата на федерален закон. Преди да напусне поста си обаче тогавашният президент Джо Байдън удължи защитата ѝ с още една година с неразкрита директива, която не е била разкрита досега, според репортаж на CNN.

Настоящият президент на САЩ - републиканецът Доналд Тръмп отмени защитата в писмо от четвъртък, озаглавено “Меморандум за министъра на вътрешната сигурност“.

“С настоящото Ви упълномощавам да прекратите всички процедури, свързани със сигурността, разрешени преди това с Изпълнителен меморандум, извън изискваните от закона, за следното лице, считано от 1 септември 2025 г.: Бившата вицепрезидентка Камала Д. Харис“, се казва в писмото на Тръмп.

Внезапното премахване на защитата на съперничката му от 2024 г. идва в момент, когато Харис се готви да започне национално книжно турне за предстоящите си мемоари “107 дни“. Книгата се фокусира върху нейната неуспешна краткотрайна 107-дневна президентска кампания след оттеглянето на Байдън от надпреварата.

“Вицепрезидентката е благодарна на Тайните служби на Съединените щати за техния професионализъм, всеотдайност и непоколебим ангажимент към безопасността“, каза Кирстен Алън, старши съветник на Харис, в изявление пред CNN.

Харис не само ще загуби денонощната лична защита на Тайните служби от федерални агенти, но и бившият вицепрезидент вече няма да разполага с разузнавателна информация за откриване на заплахи.

Защитата на Тайните служби обикновено включва наблюдение на потенциални заплахи чрез лични срещи, имейли, текстови съобщения и социални медии.

Според CNN, помощниците на Харис се опасяват, че ще загубят достъп до предупреждения за потенциални заплахи, докато се впускат в това престижно книжно турне.

Спирките на Харис по време на турнетата ще се провеждат предимно в тъмносини градове и ще започнат на 24 септември в Ню Йорк, денят след издаването на книгата ѝ.

Домът на бившия вицепрезидент в сърцето на Лос Анджелис също вече няма да бъде охраняван от федерални агенти. Според CNN калифорнийските лидери, включително губернаторът Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карън Бас, бяха информирани за внезапната загуба на сигурност за Харис в четвъртък.

Бас публикува изявление, в което остро критикува последното решение на Тръмп като “акт на отмъщение“ срещу бившия му политически съперник.

“Това е пореден акт на отмъщение след дълъг списък от политически репресии под формата на уволнения, отнемане на разрешения за класифициране и други. Това излага бившия вицепрезидент на опасност и очаквам с нетърпение да работя с губернатора, за да се уверя, че вицепрезидентът Харис е в безопасност в Лос Анджелис”, се казва в изявлението на Бас.

Бившите президенти и служители на Белия дом често са изправени пред заплахи за сигурността от цял ​​свят. Тръмп е известен с това, че е оцелял след два опита за покушение по време на изборите през 2024 г.