Камала Харис написа книга за провалената си президентска кампания

Вицепрезидентът на Джо Байдън - Камала Харис обяви, че ще направи международно турне, за да промотира новата си книга, в която се разказва за неуспешната ѝ президентска кампания през 2024 година.

Очаква се Харис да обиколи 15 града с книгата си, а турнето е с начална дата 24 септември - само ден след публикуването на книгата, озаглавена “107 дни”. Книгата предлага поглед “зад кулисите” на това, което демократката нарича “най-кратката президентска кампания в съвременната история“, според публикация в X.

Новината за литературното турне на Харис беше приета със смях от страна на потребителите в интернет. Някои от тях бързо разкритикуваха книгата и определиха публикуването ѝ като странен начин да “отбележи смазващата ѝ загуба от президента Тръмп”.

What the world saw on the campaign trail was only part of the story. My new book is a behind-the-scenes look at my experience leading the shortest presidential campaign in modern history. 107 Days is out on September 23. I can't wait for you to read it: https://t.co/G4bkeZB4NZ pic.twitter.com/taUof0L4hs — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 31, 2025

“Никога не съм виждал някой да празнува загуба по този начин“, пошегува се един потребител.

Друг потребител нарече литературната обиколка “турнето на загубеняците“.

“Как да похарчим 2,5 милиарда за 107 дни“, добави друг коментатор към публикацията на бившия вицепрезидент.

Политици, служители на Белия дом и консервативни коментатори също бързо се подиграха с Харис за това, че ще пътува от Ню Йорк и Канада до Вашингтон и Лондон, за да сподели подробен дневник за бруталното си поражение.

Републиканският представител от Северна Каролина Вирджиния Фокс представи роудшоуто като “национално комедийно турне“.

“Тя прави турне за това как е загубила?“, публикува заместник-прессекретарят на Белия дом Абигейл Джаксън и добави: “Дали екипът ѝ няма никакво самосъзнание или просто я мразят? Защото нищо не казва по-добре началото на кампанията ви през 2028 г. от турне на книга за това колко лошо сте загубили последните избори.“

Водещият на подкаста Versus Media, Стивън Л. Милър, написа: “Защото ако тези последни избори ни научиха на нещо, то е, че хората искат да чуят повече от нея.“

В съобщението си Харис каза, че планира да сподели поглед отвътре към поуките, извлечени от кампанията, а също и начините, по които страната може да остане единна и да изгради път “напред заедно“.

Харис пое номинацията кандидат за президент от Демократическата партия, след като бившият президент Джо Байдън прекрати кандидатурата си за преизбиране на 21 юли 2024 г., 107 дни преди изборите – и по-малко от месец след катастрофалното му представяне в дебата срещу Тръмп.

Вицепрезидентът първоначално беше окуражена от вълна от положително медийно отразяване, като някои анкети показваха, че води пред своя републикански опонент и евентуалния победител.

Тези успехи се оказаха илюзорни, тъй като Харис стана първият кандидат на демократите от 20 години насам, който загуби народния вот.

Очаква се турнето ѝ да приключи в Маями на 20 ноември.