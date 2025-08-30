Конгресът на САЩ настоява за доклад на разузнаването за връзките на Турция с „Хамас”

Конгресът на САЩ иска нов доклад за връзките на Турция с „Хамас” и неговите филиали чрез изменение, внесено от представителя Дан Голдман в Закона за национално отбранително разрешение, пише „Катимерини”.

Мярката изисква директорът на Националната разузнавателна служба – в сътрудничество с министрите на отбраната, финансите и външните работи – да представи заключенията си пред съответните комисии на Конгреса в срок от 120 дни от влизането в сила на закона. Докладът ще оцени дали турското правителство:

укрива членове или финансови активи на „Хамас”, нейните филиали или други определени чуждестранни терористични организации; има разумно основание да знае, че тези организации и членовете им са налице в Турция или действат на нейна територия или в райони под нейния ефективен контрол; или предоставя финансова, военна или друга помощ на тези организации.

Докладът трябва да включва и подробно описание на вида и обхвата на помощта, която правителството на Турция предоставя на „Хамас”, нейните филиали или други определени чуждестранни терористични организации.

Докладът ще бъде представен на комисиите по въоръжените сили, външните работи, разузнаването и вътрешната сигурност както в Камарата на представителите, така и в Сената.

AHI работи в тясно сътрудничество с офиса на представителя в продължение на месеци, за да внесе тази поправка.

„Миналата година предишните усилия на AHI да се справи с докладваната подкрепа на Турция за терористични организации доведоха до важна първа стъпка по този въпрос. Горд съм да видя, че Конгресът продължава да настоява Турция да бъде подведена под отговорност чрез лидерството на представителя Дан Голдман. Американците трябва да бъдат информирани за истинския обхват на ролята на Турция в подкрепата на Хамас и други терористични групи“, заяви Александър Кристофор, законодателен директор на AHI.