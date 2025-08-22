IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел за доклада за глада: "Изфабрикувани" данни в подкрепа на "Хамас"

Докладът щял бъде изхвърлен в позорния кош за отпадъци за политически документи

22.08.2025 | 16:52 ч. Обновена: 22.08.2025 | 17:38 ч. 4
Израелското външно министерство обвини одобрения от ООН доклад за "изфабрикувани" данни, "които да паснат на фалшивата кампания на "Хамас", след като системата за глобално наблюдение на продоволствената сигурност обяви официално, че има масов глад в големи части на Ивицата Газа, съобщи в. "Таймс ъв Израел".

Външното министерство твърди, че мониторинговата система "изкривява собствените си правила и пренебрегва собствените си критерии, само за да произведе фалшиви обвинения срещу Израел - Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) променя собствените си глобални стандарти, като намали прага от 30% на 15% само в този доклад и напълно игнорира своя втори критерий за процент на смъртност".

Докладът на IPC отчита данни, регистрирани между 1 юли и 15 август, които показват "ясни доказателства, че праговете на глад и остро недохранване са достигнати".

Събирането на данни за смъртността е по-трудно, признава мониторинговата система, но отбелязва, че е разумно да се заключи от доказателствата, че нужните прагове са постигнати.

Израелското външно министерство твърди, че докладът изцяло е "базиран на лъжите на "Хамас", пречупени през организации с користни интереси".

Докладът "ще бъде изхвърлен в позорния кош за отпадъци за политически документи", завършва ведомството.
