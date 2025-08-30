Гърците са сред най-недоволните в ЕС от финансовото си състояние

Неотдавнашно проучване на Гръцката конфедерация за търговия и предприемачество (ESEE) потвърди, че много собственици на фирми планират временно да поддържат ниски цени, за да привлекат клиенти, пише Tovima.

Гръцката търговия на дребно преживя разочароващ летен сезон, като четирима от десет собственици на фирми се чувстват принудени да поддържат ниски цени и продължителни промоции, за да привлекат потребители, дори и след края на официалния период на отстъпки, според председателя на Търговско-промишлената палата на Пирея, Василис Коркидис.

Оборотът на търговията на дребно показа признаци на възстановяване през второто тримесечие, достигайки 19 милиарда евро с 2,5% възходяща тенденция след почти две години на спад. Въпреки това, темпото се забави през юли и август. Без да се включват автомобили, храни и горива, тримесечният оборот се повиши само с 1,5% до 6,87 милиарда евро, изоставайки от инфлацията, която надхвърли 3%.

Недостигът отразява по-широки икономически натиск. Намалените разполагаеми доходи, по-слабата покупателна способност и по-малкото спонтанни покупки допринесоха за 19% разлика в потреблението на глава от населението в сравнение с европейската средна стойност. Летните разходи от около 7 милиарда евро се пренасочиха от сектори на търговията на дребно като облекло, стоки за дома, електроника и мебели към услуги.

Много гръцки потребители дадоха предимство на почивките пред продуктите. Разходите за почивки, семейни излети и жилищни разходи погълнаха голяма част от летните бонуси, възлизащи на общо 1,6 млрд. евро в частния сектор.

Доверието на потребителите също спадна до най-ниското си ниво за девет месеца, като близо 60% от домакинствата очакват финансови затруднения през следващата година, което е сигнал за продължаваща предпазливост в бъдещите разходи.

В резултат на това продажбите на дребно по време на летните разпродажби са спаднали между 10% и 20% както в големите, така и в малките магазини, докато растежът в електронната търговия е останал скромен и едноцифрен. Интересно е, че най-силният растеж в търговията на дребно през второто тримесечие е дошъл от стоките втора употреба, които са отбелязали ръст от 36,7% в сравнение с предходната година.

Като цяло летните разпродажби не са успели да компенсират въздействието на инфлацията, което е оставило домакинствата под натиск, а пазара на дребно – в застой.

Шест от десет от тях отчетоха по-ниски продажби, което подчертава продължаващите трудности на малките и средните предприятия и необходимостта от целенасочена държавна подкрепа.

Резултатите от проучването сочат, че е наложително да се преразгледа системата на отстъпки, за да се подкрепи по-добре както бизнеса, така и потребителите, като се гарантира, че сезонните разпродажби могат да донесат значително облекчение в условията на нарастващи разходи за живот.