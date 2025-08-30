Премиерът на йеменските хути е убит при израелски удар

Премиерът на йеменските хути и няколко други министри са били убити при израелски удар по столицата Сана, съобщи информационната агенция, управлявана от групата, позовавайки се на изявление на председателя на Върховния политически съвет на хутистите, Махди ал-Машат.

Редица други са били ранени при удара в четвъртък, се посочва в съобщението, без да се дават подробности, пише Ройтерс.

Израел заяви в петък, че въздушният удар е бил насочен срещу началника на щаба, министъра на отбраната и други висши служители на групата, подкрепяща Иран, и че проверява резултатите.

В изявлението на Машат не се уточнява дали министърът на отбраната на хутите е сред жертвите.

Агенцията, управлявана от хутите, публикува изявление на министъра на отбраната малко след като потвърди смъртта на премиера и цитира думите му, че групата е готова да се изправи срещу Израел.

В изявлението не се споменава въздушният удар от четвъртък и не е ясно дали е направено преди, или след атаката.

Ахмад Галеб ал-Рахви стана министър-председател преди почти година, но де факто лидер на правителството беше неговият заместник Мохамед Мофтах, на когото в събота беше възложено да изпълнява задълженията на министър-председателя.

Рахви беше възприеман предимно като фигура, която не беше част от вътрешния кръг на лидерите на хусите.

Министърът на отбраната Мохамед ал-Атифи ръководи ракетната бригада на хутите и се счита за техния водещ експерт по ракети.

Израелската армия заяви, че нейни изтребители са нанесли удари по комплекс в района на Сана, където са се събрали висши фигури от хусите, като описаха атаката като „сложна операция“, която е била възможна благодарение на събраната разузнавателна информация и въздушното превъзходство.

В четвъртък израелски източници, свързани със сигурността, заявиха, че целите са били различни места, където се е събрало голям брой висши хути лидери, за да гледат телевизионно излъчване на реч, записана от лидера Абдул Малик ал-Хути.

Откакто през октомври 2023 г. започна войната на Израел в Газа срещу палестинската милитантна групировка „Хамас”, хутите, които са съюзници на Иран, атакуват кораби в Червено море в знак на солидарност с палестинците.

Те често изстрелват ракети към Израел, повечето от които са били пресечени. Израел отговори с удари по контролираните от хусите райони в Йемен, включително важния пристанищен град Ходейда.

През последната година Израел извърши серия от убийства на висши лидери и командири на „Хамас” и ливанския му съюзник „Хизбула”, което значително отслаби двете групи.

„Ние оставаме непоколебими в нашата искрена позиция да подкрепяме и да заставаме на страната на народа на Газа, както и да изграждаме и развиваме способностите на нашите въоръжени сили, за да се изправим пред всички предизвикателства и опасности“, се казва в изявлението на Махди ал-Машат.