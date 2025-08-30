Япония разполага F-15J във Великобритания

Британският министър на отбраната Джон Хийли потвърди, че Япония за първи път ще разположи изтребители F-15 в Обединеното кралство, като част от плановете за обмен между подразделения с британските Кралски военновъздушни сили, пише MWM. Въпреки че Японските сили за въздушна самоотбрана значително увеличиха ангажираността си в Западния Пасифик, като същевременно все по-често приемат изтребители от множество държави от Западния блок на своята територия, разполагането на F-15 би било безпрецедентно развитие, което ще ангажира по-дълбоко Токио в динамиката на европейската сигурност. В съвместно изявление с японския си колега министър Хийли отбеляза, че разполагането ще засили оперативната съвместимост в подготовката за съвместното производство на двете страни на изтребител от шесто поколение по Глобалната бойна въздушна програма - самолет, който в Обединеното кралство ще бъде наречен изтребител Tempest. Съобщението беше направено малко след като британска ударна група от самолетоносачи пристигна в Япония за безпрецедентни съвместни учения, на които за първи път британски изтребители F-35B кацнаха на японски самолетоносач.

Ако бъде разположен, F-15 ще представлява най-тежкият изтребител в Европа извън Беларус и Украйна и най-бързият изтребител на континента. С изключение на двете съветски държави-наследници, всички европейски държави разчитат на разполагането на много по-леки и по-късообхватни изтребители като F-16, F-35 и Eurofighter, които носят значително по-малки радари от F-15 и не могат да се сравняват с неговата скорост и височина. Въпреки че британските въоръжени сили обмисляха закупуването както на F-15, така и на още по-тежкия му аналог F-14 през 70-те години на миналия век, значителните разходи за тези по-способни самолети и осъзнатата необходимост от защита на местната индустрия бяха сред факторите, които накараха въоръжените сили да предпочетат инвестирането в съвместни програми с европейски държави, които по-късно се материализираха като Tornado и Eurofighter. Въпреки че японските F-15 все повече се считат за остарели и част от флота им ще бъде постепенно изведена от експлоатация и заменена с F-35, малко под половината от флота ще бъде значително подобрена , а авиониката и въоръжението ще бъдат доведени до стандарт, подобен на този на F-15EX, който в момента се закупува от ВВС на САЩ.

През февруари 2019 г. Япония потвърди плановете си да започне разработването на местен изтребител от шесто поколение по програма, за която по това време се очакваше да разчита до голяма степен на подкрепа от Съединените щати, въпреки че през декември 2022 г. вместо това беше обявено, че японската програма е обединена с водената от Великобритания програма Tempest по новата Глобална бойна въздушна програма, за която двете страни планират съвместно да разработят нови двигатели. Подобно на Япония обаче, европейските държави, участващи в програмата, нямат опит в разработването на стелт изтребители дори на ниво пето поколение, докато програмите Eurofighter и Tornado, в които Великобритания и Италия са участвали преди това, се считат за далеч от конкурентни самолети за времето си. Забавянията и проблемите с програмата повдигнаха възможността Япония да я изостави, за да закупи или подобрени варианти на F-35, или изтребителя от шесто поколение F-47, който беше предложен от Съединените щати през май. Очаква се F-47 да произведе значително по-тежък, по-усъвършенстван и по-способен самолет като цяло и на много по-ранна дата, но не би предоставил на Япония сравними възможности за участие в индустрията.