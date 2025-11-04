Huawei надгражда часовника за измерване на кръвното налягане Watch D2 с нов дизайн и повече софтуерни функции

Името Huawei Watch D2 вероятно вече ви е познато. Това е един от емблематичните модели умни часовници на Huawei, фокусиран върху здравето на потребителите. Сега този модел, съвсместим с Android и iOS, получава някои подобрения, след като се наложи на пазара като ключово носимо устройство, с което можете да следите кръвното си налягане.

Какво беше ключовото за Watch D2? Това е второто поколение модела Watch D, насочен към потребители, които имат хипертония или съмнения за такава, или са просто по-ориентирани към опазването на здравето си. Това, което отличава часовника от всички останали на пазара, е специалната му каишка, която служи като въздушен балон и която се надува при измерването на кръвното налягане.

Сега Huawei актуализира модела и залага на нова визия. Отвъд миналогодишните златист и черен модел, тази година компанията пуска още едно цветово предложение с красива синя каишка и сребрист метален корпус. Каишката стои елегантно и е подходяща както за всекидневно носене, така и за по-елегантна визия.

Huawei е включила в комплекта две каишки в различни размери – M и L. Определянето на това коя е подходящата за вас, е ключово за измерванията на различни показатели, тъй като при надуването на въздушната възглавница трябва да има определено ниво на натиск. За да не се чудите коя от каишките е точната за вас, компанията отново е добавила специална лента за измерване, с която ще решите проблема за секунди.

Фокус върху здравето

Освен нова визия, Huawei Watch D2 има и нови функции, които заслужават вниманието на потребителите. Моделът стана популярен с това, че дава възможност за измерване на моментното и на амбулаторното кръвно налягане, което изисква няколко измервания в рамките на 24 часа. Предимството на амбулаторния метод е, че дава доста по-ясна картина на здравното състояние. Новото в модела е, че вече има опция за добавяне на напомняния кога да измерите кръвното си, ако се налага да го правите на определени интервали. Да не забравяме и опцията за правене на електрокардиограма, която работи изключително бързо, а след това можете да използвате тези данни при посещение при лекар, за да му покажете какво е било моментното ви състояние.

В последните си модели часовници Huawei заложи на една доста интересна функция, която нарича emotional wellbeing, която проследява емоционалното благополучие на потребителя. Тя може да сигнализира, когато се натрупат повече негативни емоции, и да ви даде поглед към цялостното ви състояние. Тази опция вече присъства и в Watch D2. Тя е включена и в отчетите за здравето, които можете да получите само за минути. Те включват общо 10 основни показателя, даващи моментна картина на състоянието.

Истината е, че Huawei продължава да се фоксуира върху здравето с Watch D2. Функцията Health Insights може да ви е особено полезна, тъй като показва най-важната информация в рамките на графики и различни отчети, обобщаващи основните показатели.

Другото важно е, че часовникът може да ви предупреждава, ако някой показател се отклонява от обичайните си стойности и има някакви аномалии. В такива случаи е добре да се обърнете към медицински специалист. Часовникът в никакъв случай не може да замести съветите и знанията на лекар, така че го използвайте като инструмент за събиране и следене на здравни данни.

Като цяло Huawei залага предимно на софтуерни промени в Huawei Watch D2. Добрата новина е, че, ако вече имате някой от старите модели D2, то с актуализация на софтуера можете да получите новите функции, които вече споменахме по-горе. Същевременно можете да разчитате на добър живот на батерията. При обичайна употреба тя издържа до 6 дни, а ако следите повече здравни показатели и се възползвате от повечето функции, тогава зарядът ще ви стигне за около 4 дни.