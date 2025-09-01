Изследователи откриха нов подводен метрополис

Апарат с екипаж, изследващ дълбините на Тихия океан, освети масивен подводен „метрополис“, съобщава уебсайтът "Sciencealert". С площ от 11,1 кв. км новооткритото хидротермално поле е над сто пъти по-голямо от атлантическия си аналог.

„Изгубеният град“, с неговия назъбен пейзаж от кули и зъбери, беше открит през 2000 г. близо до Средноатлантическия хребет и дълго време се смяташе за най-голямото поле от хидротермални извори в света. Днес то бледнее пред новото гигантско образувание, открито на другия край на Земята – североизточно от Папуа Нова Гвинея.

Изследователи от Лабораторията Лаошан и Китайската академия на науките (CAS) нарекоха тихоокеанския му двойник хидротермалното поле Кунлун.

Подобно на „Изгубения град“, и това откритие е рядкост, но може би е дори по-добър пример за това как е започнал животът на Земята. Уникалното морско дъно на Кунлун изхвърля богати на водород флуиди при температури под 40°C – значително по-хладни от „черните пушачи“ в други хидротермални системи, които приличат на подводни комини. Смята се, че тези богати на водород течности напомнят на „горещите супи“, които са съществували на Земята преди милиарди години, когато е възникнал животът.

„Особено завладяващ е екологичният потенциал“, казва морският геохимик Уейдонг Сун от CAS. „Наблюдавахме разнообразен дълбоководен живот в тази среда, включително скариди, раци, морски анемонии и тръбни червеи – видове, които вероятно разчитат на водородно-хемосинтеза.“

Анализът показва, че Кунлун може да допринася с до 8% от целия поток на абиотичен водород в световните подводни източници – огромен дял за една-единствена система.

За разлика от „Изгубения град“, белязан от тънки и назъбени доломитови кули, кратерите на Кунлун могат да достигат стотици метри в диаметър и над 100 метра дълбочина. Дори по-плитките депресии обикновено са дълбоки над 30 метра. „В сравнение с карбонатните кули на "Изгубения град", тези тръби и кратери предоставят по-устойчиво и стабилно време за еволюция, предлагайки потенциално по-благоприятна среда за възникване на ранен живот“, отбелязва екипът.

Полето Кунлун се е формирало, когато морска вода е проникнала в мантията на Земята. Реакцията между флуидите и скалата е отделила топлина и водород. В началния етап това вероятно е предизвикало голям взрив, образувайки кратер. С времето процесът се е повтарял, създавайки повече пукнатини, натрупване на водород и по-малки експлозии.

Изворите ще „изчезнат“, когато морската вода вече не може да достигне дълбочината и да взаимодейства с богатите на водород материали под тях.

Досега учените откриваха повечето богати на водород извори близо до разломи на тектонските плочи. Кунлун обаче е на 80 км западно от жлеб в рамките на плочата Каролина – неочаквано геоложко място.

Изследователите посочват, че тази система, процъфтяваща с дълбоководен живот, може да се окаже и „идеална цел“ за добив на дълбоководен водород като енергиен източник, пише БГНЕС.

„Системата Кунлун е уникална не само заради изключително високия водороден поток, който наблюдавахме, но и заради мащаба и геоложкото ѝ положение“, казва Сун. „Това показва, че серпентинизационно задвижвано генериране на водород може да се случва далеч от средноокеанските хребети, което поставя под съмнение досегашните предположения.“

Може би в океанската бездна има още подобни подводни „метрополиси“, които чакат да бъдат открити.