Надпис „Освободете Газа“ се появи на мемориал на Холокоста във Франция

Мемориал на Холокоста в Лион беше надраскан с надпис „Освободете Газа“, предаде АФП, като това засили опасенията за нарастване на антисемитските прояви и престъпления от омраза във Франция.

На снимка, разпространена от общината, се вижда как надписът е издраскан с остър предмет върху черния мрамор на плоча от паметника.

„Вандализирането на Мемориала на Холокоста в Лион е недопустим акт. Осъждам го и изразявам пълната си солидарност с асоциациите, съхраняващи паметта, с оцелелите и техните наследници,“ заяви в изявление кметът на града Грегъри Дусе.

„Извършителите ще бъдат издирени и изправени пред съда. Лион застава твърдо срещу омразата, антисемитизма и расизма,“ добави той.

Паметникът в центъра на Лион беше открит през януари 2025 г. по повод 80-годишнината от освобождението на лагера Аушвиц-Биркенау.

„Фактът, че този надпис беше направен върху мемориал на Холокоста, ясно представлява антисемитски акт,“ коментира представител на общината, като допълни, че надписът е бил бързо премахнат и паметникът възстановен.

Президентът на асоциацията „Мемориал на Холокоста“ Жан-Оливие Виу е подал жалба, съобщиха още от общината.

Еврейската общност във Франция – една от най-големите в света – посочва, че броят на антисемитските прояви е рязко нараснал след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., последвано от бомбардировките и блокадата на ивицата Газа от Израел.

През първите шест месеца на 2025 г. са регистрирани 646 антисемитски акта в страната, според данни на вътрешното министерство – с 27 процента по-малко в сравнение с първата половина на 2024 г., но със 112 процента повече спрямо същия период на 2023 година, пише БГНЕС.