Израелската армия: Евакуацията на град Газа е неизбежна

В САЩ прогнозират, че войната в Газа ще приключи до края на годината

27.08.2025 | 18:09 ч. Обновена: 27.08.2025 | 18:57 ч. 1
Reuters

Говорител на израелската армия заяви, че евакуацията на град Газа е неизбежна. Говорителят направи изказването си в момент, когато армията се подготвя да поеме контрол над най-големия град в Ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Евакуацията на град Газа е неизбежна и по тази причина всяко семейство, което се евакуира в южната част на ивицата, ще получи щедра хуманитарна помощ, по която се работи сега", написа в социалната мрежа Х говорителят Авихай Адраи.

По-рано специалният пратеник на американският президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф заяви, че в Белия дом се подготвя “голяма среща” за Ивицата Газа. Администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия. "Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави Уиткоф пред Fox news, без да даде повече подробности.

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Също така, израелски граждани излязоха вчера на мащабни протести, настоявайки за незабавно освобождаване на заложниците и прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА.

В цялата страна имаше демонстрации и блокади на пътища. Основна магистрала близо до Тел Авив беше блокирана. На север от града протестиращи струпаха гуми на автомобилен път и ги запалиха.

