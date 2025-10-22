IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПП-ДБ в декларация: България е в системна политическа криза

Преформатирането е евфемизъм за преразпределяна на властта

22.10.2025 | 10:35 ч. 16
БГНЕС

Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов заяви, че заяви, че завладяната държава не се “преформатира, а се освобождава”. От трибуната на Народното събрание депутатът прочете декларация от името на парламентарната група.

Декларацията на ПП-ДБ идва час, след като от пресцентровете на ГЕРБ и на ДПС-Ново начало обявиха, че са постигнали съгласие за пълна подкрепа на правителството, а партията на Делян Пеевски няма да участва в изпълнителната власт.

"България е в системна политическа криза, защото реалният център на решенията е изнесен извън конституционните институции. Докато Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата - хронична”, се казва в декларацията на ПП-ДБ.

Божанов добави, че “санитарният кордон, от който Борисов се ужасява, е бил насочен към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски “държава с главно Д”. 

“В тази среда “преформатиране“ е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване - под каквато и да е форма - на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи", заяви Божанов.

От ПП-ДБ са категорични, че санитарен кордон срещу модела на завладяване трябва да се случи. "Изолация на неформалното влияние в службите и съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресорите на концесия, прозрачност на преговори и коалиционни договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност на върха", изброи Божанов.

В заключение той заяви, че кризата не се лекува с още боя по фасадата.

