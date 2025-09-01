Руди Джулиани е пострадал при катастрофа в Ню Хемпшир

Руди Джулиани е пострадал при автомобилна катастрофа в Ню Хемпшир на 30 август вечерта и е бил откаран в болница с фрактура на прешлен. Това съобщи шефът на охраната на Джулиани, бившия кмет на Ню Йорк и адвокат на президента Тръмп.

Очаква се 81-годишният Джулиани да се възстанови, заяви шефът на охраната Майкъл Рагуса.

Разказът за това как се е случила катастрофата, базиран на показанията на Рагуса и полицията на щата Ню Хемпшир, е малко неясен, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Джулиани е бил в автомобил Ford Bronco, управляван от неговия съветник Теодор Гудман, на магистрала 93 близо до Манчестър, Ню Хемпшир, около 22:00 часа, съобщи полицията.

Рагуса каза, че колата им е спряла, за да помогнат на жена, жертва на домашно насилие. Полицията е отбелязала инцидента с домашно насилие, но не е коментирала дали Джулиани е помагал на жертвата. Той е позвънил на 911 и е изчакал да дойде помощ, след което е тръгнал, заяви Рагуса.

Полицията каза, че колата на Джулиани се е движела по магистралата в северна посока, от другата страна на пътя, където е бил сигнализиран инцидентът с домашно насилие, когато е била ударена отзад от Honda HR-V, управлявана от 19-годишната Лорен Кемп от Конкорд, Ню Хемпшир. И двете коли са се ударили в разделителната ивица и са били сериозно повредени, заяви полицията. Рагуса обясни, че колата, която е ударила тази на Джулиани, се е движела с висока скорост.

Руди Джулиани беше кмет на Ню Йорк от 1994 до 2001 г. В публикация в социалните мрежи на 31 август следобед той благодари на Мария Райън, която е медицинска сестра в Ню Хемпшир, за грижите за него.

Джулиани и Райън са присъствали на бейзболен мач на „Ню Хемпшир Фишър Кетс“ в Манчестър преди катастрофата, според видео от местен новинарски уебсайт.