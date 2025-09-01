Европа насочва вниманието си към Русия с „Окото на Один“ – нова противоракетна система

Германия и Франция се споразумяха да разработят съвместно нова система за ранно предупреждение за ракети за Европа, комбинираща наземни и космически компоненти.

Очаква се системата да се превърне в основен елемент от европейската архитектура на противоракетната отбрана, въпреки че предишните съвместни отбранителни инициативи между двете страни не успяха да постигнат резултати.

Според Defense Express от 1 септември, споразумението е формализирано на 29 август в рамките на Европейския съюз за сигурност и отбрана. Системата ще включва два компонента: наземни радари за хоризонтално наблюдение и сателитна констелация.

Радарният сегмент ще включва мащабни инсталации, способни да откриват изстрелвания на балистични ракети на обхват от няколко хиляди километра. Такива възможности вече се използват от Русия чрез нейната серия радари „Воронеж“, някои от които бяха успешно атакувани от украинските сили.

Очаква се сателитният компонент да бъде изграден около проекта ODIN’S EYE – европейска инициатива, насочена към разработване на космически системи за ранно предупреждение за ракети.

Първоначално стартиран през 2021 г. с финансиране от Европейския съюз (ЕС) в размер на 7,5 милиона евро за предварителни изследвания, проектът получи допълнителни 90 милиона евро инвестиция от Европейския съюз през 2023 г. В него участват 38 компании от 14 държави, включително Thales Alenia Space, ArianeGroup и Leonardo, под ръководството на германската OHB System AG.

Съзвездието ODIN’S EYE ще се състои от спътници, оборудвани с инфрачервени сензори за откриване и проследяване на изстрелвания на балистични и хиперзвукови ракети, подобно на американската програма за предупреждение и проследяване на ракети Resilient (RMWT).

Системите за ранно предупреждение за ракети служат като основа на всеки функционален противоракетен щит. Тяхната роля е да откриват заплахи на възможно най-ранен етап, да задействат контрамерки – като планираното използване от Германия на израелската система Arrow 3 – и да активират предупреждения за гражданска защита.

Въпреки че името „ОДИНОВО ОКО“ е акроним, произлизащ от Многонационална инициатива за развитие за космическа архитектура за ранно предупреждение за ракети, то отразява и целта на системата за наблюдение.

Съобщението обаче идва на фона на скептицизъм относно френско-германското сътрудничество в областта на отбраната. Две основни програми - танкът Main Ground Combat System (MGCS) и изтребител от шесто поколение Future Combat Air System (FCAS) - многократно са били забавяни или провалени поради противоречиви национални приоритети.

На MGCS са били необходими над шест години само за създаване на консорциум за разработка, докато оттогава Германия стартира конкурентен проект за танкове с 11 други държави, с изключение на Франция. FCAS се е сблъсквала с подобни предизвикателства, като се съобщава, че Франция е дала приоритет на вътрешната си отбранителна индустрия.

Както отбелязва Defense Express, предложената система за предупреждение за ракети може да разчита по-малко на съвместно разработване на хардуер и повече на споделяне на информация между националните активи в рамките на единна европейска рамка.

Наземни радари все още ще трябва да бъдат разположени близо до границите на Русия, за да осигурят ранно откриване, което прави сътрудничеството с източните членове на ЕС от съществено значение. Засега проектът изглежда зависи от тясна координация в рамките на Европейския съюз, а не от пълна интеграция на системите.

По-рано през август операция „Паяжина“ на Украйна – използване на евтини дронове за удари по руски бомбардировачи, способни да носят ядрени оръжия – накара САЩ да преосмислят стратегията си за противоракетна отбрана „Златен купол“ на стойност 175 милиарда долара. Атаката разкри уязвимости на безпилотни системи с малък обсег, които традиционните отбранителни системи не успяват да открият, принуждавайки преминаване към многопластова, рентабилна защита както срещу висококачествени ракети, така и срещу масови заплахи от дронове.