Гордън Рамзи разкри, че има рак на кожата

Гордън Рамзи обяви, че се е подложил на лечение за рак на кожата

Известният готвач сподели снимка на превързаното си лице

Рамзи напомни за важността от носенето на слънцезащитен крем

Гордън Рамзи се възстановява след претърпяна операция за премахване на рак на кожата.

В края на август месец 58-годишният известен готвач сподели снимка в профила си в Instagram, на която се вижда превързаното му лице, последвана от по-близък кадър на белега след направената интервенция. Според описанието, операцията е бил за премахване на базалноклетъчен карцином - вид немеланомен рак на кожата.

Източник: Tialoto.bg