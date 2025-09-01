IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гордън Рамзи разкри, че има рак на кожата

Известният готвач напомни за важността от носенето на слънцезащитен крем

01.09.2025 | 22:35 ч. Обновена: 01.09.2025 | 23:00 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Гордън Рамзи обяви, че се е подложил на лечение за рак на кожата

Известният готвач сподели снимка на превързаното си лице

Рамзи напомни за важността от носенето на слънцезащитен крем

Гордън Рамзи се възстановява след претърпяна операция за премахване на рак на кожата. 

В края на август месец 58-годишният известен готвач сподели снимка в профила си в Instagram, на която се вижда превързаното му лице, последвана от по-близък кадър на белега след направената интервенция. Според описанието, операцията е бил за премахване на базалноклетъчен карцином  - вид немеланомен рак на кожата. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

