Как работи психеделичната терапия, която лекува украинските ветерани от психологически травми с MDMA?

Днес, на фона на руската война, милиони украинци са изправени пред психологически травми: от нарушения на съня и тревожност до тежки прояви на посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Традиционните методи не работят за всички и става все по-ясно, че страната се нуждае от по-широк набор от инструменти за подкрепа на психичното здраве.

"Прегърнах едно дърво, смях се и плаках", спомня си Фиткало. "Чух как листо пада от едно дърво, случайно го докоснах с рамо и започнах да се извинявам. Имах чувство за пълно единство с природата и любов към всичко около мен."

В световен мащаб психеделичната терапия се изучава активно от няколко години, като нарастват научните доказателства за нейната ефективност. В Украйна първите стъпки в тази област се правят от проекта "Феникс" – рехабилитационна програма, съсредоточена върху терапевтични сесии с психоактивни вещества. Той организира терапевтични програми за ветерани, използващи психеделици в безопасна и контролирана среда.

Първи положителни резултати в психеделичната терапия

Докато служи в украинската армия, психиатърът и доцент Олег Фиткало, който е прекарал години в работа с оцелели от травми, се е сблъскал с тежко посттравматично стресово разстройство при четирима свои колеги войници. Описвайки случаите им на колеги от Харвард и Станфорд, той се е затруднил да разбере необичайните им симптоми – като екстремно заекване, което е правело говора невъзможен при стрес, силно нарушен сън, интензивен тремор на цялото тяло и свръхчувствителност към всеки звук. Нито терапията, нито лекарствата сякаш са помагали.

Тогава той се запознава с Антон и Марина Мормул, основатели на проекта "Феникс" и съоснователи на Украинската асоциация за психоделични изследвания (UPRA).

След като споделят състоянието си и случаите на четиримата ветерани с Антон и Марина, и петимата преминават през скрининг и са приети в програмата. През август 2024 г. те пътуват до Испания. В рамките на няколко дни, спомня си Фиткало, неговият другар Илиной показва ръката си – треморът е изчезнал. Друг, който е страдал от най-тежко заекване, вече е говорил спокойно на летището. А вкъщи всички те показали месеци положителен напредък: намалена тревожност и физическо напрежение, подобрен сън, по-добро емоционално благополучие и в някои случаи дори загуба на желание за консумация на алкохол.

"Но за да се постигне траен ефект, са необходими няколко сесии", казва Фиткало. "Досега има много малко изследвания в световен мащаб."

Раждането на проекта "Феникс"

Антон Мормул, основател на проекта и асоциацията, работи с ветерани от първото нахлуване на Русия през 2014 г. За първи път се сблъсква с психоделичната рехабилитация през 2021 г., когато среща войник, който дълго време се е борил с тежко посттравматично стресово разстройство без успех.

По това време Мормул завършва сертификация по PsyTech, която включва лекции в швейцарски университет, където катедрата по психиатрия е изучавала психеделици от години.

Войникът се съгласява на терапевтична сесия, след която преживява бърза и мощна ремисия - въпреки че е спрял лекарствата само няколко дни по-рано. По-късно той казва, че се чувства по-добре, отколкото дори преди войната.

"Психоделичната терапия променя биохимията на мозъка по начини, които променят реакциите, въображението и мирогледа", казва Антон. "Човек започва да вижда себе си по различен начин и да приема травматични събития."

Мълвата се разпространява и приятели на войника също търсят терапия. Но в Украйна психоактивните вещества са забранени. В началото на 2022 г. Антон започва да търси държава, където сесиите могат да се провеждат законно и безопасно. С избухването на пълномащабната война в Русия нуждата от безопасна и тиха среда става още по-належаща. Смяната на обстановката и самото пътуване също се оказват полезни.

До 2023 г. проектът се разраства, регистрирайки фондация „Феникс“ в Киев.

"Досега никой официално не ни подкрепя", казва Антон. "Ние и няколко приятели доброволци покриваме всички разходи – от пътуване до настаняване и храна."

Проектът е отворен за всеки, описан като защитник, както мъже, така и жени, и техните семейства. Участниците могат да кандидатстват чрез уебсайта.

Ако имаше финансиране, споделя Антон, програмата щеше да продължи поне десет дни вместо пет и повече хора биха могли да участват. През последната година средно около 60 участници са се присъединили.

Избор на държава и психеделици

В Украйна кетаминът е разрешен за терапевтична употреба, въпреки че, както обяснява Фиткало, са необходими много повече сесии с него.

Феникс работи с псилоцибин, MDMA и DMT. В Испания тези вещества са декриминализирани, което означава, че личната употреба не е престъпление.

В световен мащаб 5-MeO-DMT също се тества, показвайки силни резултати при лечение на посттравматично стресово разстройство, депресия, зависимости и мозъчни травми. Най-голямото му предимство е продължителността на сесията - само 20 минути в сравнение с шест часа с псилоцибин или MDMA.

"Водим разговори с украинските законодатели и комисии относно ефективността на психеделиците при работа с ветерани“, казва Антон. „Представяме множество успешни случаи от нашата практика."

Програмата избягва традиционната болнична атмосфера. Вместо това, тя се провежда в тих манастир на 1,5–2 км над морското равнище, с няколко дни медитация, дихателни упражнения, йога и практики за осъзнатост. Ретрийтът е нещо повече от психеделици – той е и за природата, човешката връзка и осмислянето на преживяването.

График на рехабилитационната програма

Когато се сформира група, психолог от екипа – преди това част от службата за психологическа подкрепа на полицията на Украйна и с опит в работата с ветерани – провежда първоначален скрининг. Участниците попълват въпросници и се тестват, за да оценят психическото и физическото си състояние, минали лечения и лекарства.

Следва онлайн консултация с основни препоръки за начин на живот и диета поне седмица преди пътуването: без алкохол, психоактивни вещества, кофеин или тютюн. Участниците могат да говорят и с психотерапевт. Тези, които приемат лекарства, трябва да се консултират с психиатър относно безопасното спиране на абстиненцията. Психолог придружава групата по време на пътуването.

Ден 1: Пристигане, настаняване, лични запознанства, практики за осъзнатост, здравословно хранене и почивка в природа.

Ден 2: Подготвителни дейности — лекции, упражнения, психологически практики, с фокус върху готовността.

Ден 3: Ден на сесията. Участниците пият специален чай, след което лежат под открито небе, покрити с одеяла и носещи маски, за да се отпуснат напълно.

Следващи дни: Интеграция, която помага на участниците не само да преживеят преживяването, но и да разберат как да го приложат.

Според Антон, в терапията няма такова нещо като „лошо пътуване“. Всяко преживяване е ценно за преработка на травма.

Противопоказанията включват хора, които все още не са се възстановили физически, такива с психотични разстройства или такива с близки роднини с такива състояния (напр. разстройства от шизофренния спектър).

ПТСР в Украйна и интегриране на международния опит

В световен мащаб между 11% и 25% от бойните ветерани развиват ПТСР. Но за разлика от САЩ например, Украйна е изправена пред война на собствена територия, утежнена от травмата от продължаващата инвазия.

„Убеден съм, че след няколко години глобалното разбиране за ПТСР ще се промени, защото на украинския опит“, казва Фиткало.

В докторското си изследване върху над 400 военнослужещи, 59% показват признаци на посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

„Ако екстраполирате това към обществото, цифрата може да е дори по-висока“, казва той. „Често забравяме за силните семейни връзки на Украйна. Роднините на войниците живеят в постоянно напрежение редом с тях.“

Фиткало казва, че ранните симптоми се наричат ​​остри стрес реакции. Ако те продължават повече от шест месеца, се развива пълно ПТСР. Често членовете на семейството са тези, които първи забелязват промените, тъй като самият човек може да не разпознае ирационалния характер на чувствата си.

„Ето защо психообразованието трябва да се превърне в основа за украинското общество“, казва той. „Трябва да се научим да разпознаваме симптомите навреме и да търсим помощ.“

Предвид огромния мащаб и нетипичните прояви на травмата в Украйна, разширяването на методите на лечение е от съществено значение.

Това, което се случва в ретрийтите на Феникс, е подкрепено и от науката. През 2022 г. беше завършена третата фаза на клиничните изпитвания на MDMA терапия за посттравматично стресово разстройство (ПТСР) в САЩ и Израел. След три сесии 67% от участниците вече не отговаряха на критериите за ПТСР, в сравнение с едва 32% в плацебо групата.

Други психеделични вещества показват подобни ефекти: псилоцибинът помогна на повечето ветерани с резистентна на лечение депресия да постигнат ремисия; аяхуаска (традиционна амазонска напитка) доведе до клинично подобрение при седем от осем участници; ибогаин (с африкански произход) намали симптомите на ПТСР с 88% в експеримент на Станфорд.

Все повече страни интегрират тези резултати в своите системи за подкрепа на ветерани. Австралия например финансира MDMA и псилоцибин терапия за ПТСР и депресия.

И все пак, психеделичната терапия не е „вълшебно хапче“. Това е сложна екосистема от фармакология, групов опит, ритуал, въплътено присъствие и интеграция. Но в правилната комбинация, тя често успява там, където медикаментите и конвенционалната терапия са се провалили.

За Украйна този опит може да се превърне в нещо повече от просто заимстване на глобални практики - той може да послужи като катализатор за разработване на нови световни подходи за лечение на военна травма.