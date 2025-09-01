Настимир Ананиев: Пътната безопасност е наша, но държавата държи всички механизми

Трябва да има вот на недоверие, но не сега. Вот на недоверие трябва да има след влизането ни в Еврозоната. Това каза лидерът на "Волт" Настимир Ананиев в предаването "Денят ON AIR".

Влизането в Еврозоната е стратегическо за България и икономиката ни, смята той.

"Да, има огромни противоречия какво се случва в правителството, дали управлява добре или не. Няма как да бъде свалено правителство, когато опозицията е тотално разделена. "Величие" и "Възраждане" се бият взаимно.

"Продължаваме промяната - Демократична България" имат своите различия. Действията около арестите, които се случиха най-вече във Варна и задържането на кмета Коцев - създават напрежение. Иска ли някой да има такова напрежение? Нека видим в сряда протестът пред Съдебната палата от колко хора ще бъде подкрепен", каза Ананиев.

"Когато говорим за пътна безопасност и когато някой не е свършил нещо на пътя, това убива. Елементите убиват. Много български граждани губят живота си всеки ден. Трябва да оправим и средата, и инфраструктурата. Голям проблем е, когато школите, които би трябвало да бъдат първата линия на отбрана, се включват в правенето на пари. Когато обучаваш водачи, които след това излизат на пътя, имаш друга отговорност, отговорност към обществото. Със сигурност има корупционни модели, които работят", подчерта пред Bulgaria ON AIR лидерът на "Волт".

По думите му за последните десет години - има осъдени петима или шестима собственици на пътища за ПТП-та.

"Когато собственик не се грижи за своя път, това води до тежки ПТП-та, до загинали. Закон имаше и преди това, и сега има. По-добре е да има елементи в закона, които да се изчистват, когато има конфликти. Изпълнителната власт носи цялата отговорност. Парите за пътна безопасност нека се насочат към превенция, към обучения. За 72 часа трябва да излиза всяка проба, за да не страдат хората, които не носят вина за фалшив резултат на проба", настоя Ананиев.

Пътната безопасност е наша, но държавата държи всички механизми, подчерта той.

"Трябва изпълнителната и местната власт заедно да решат проблема. Топката е в тяхното поле", категоричен е Ананиев. канала на