11 причини защо някои мъже разлюбват жените си с времето

Разлюбването е уникално и страшно преживяване в много дългосрочни връзки, но много двойки не разбират как партньорите наистина стигат до тази точка без връщане назад. Според проучване на The Qualitative Report, пропускането на романтичната любов - преживяване, което се характеризира с редица черти, поведения и ценности - е част от причината, поради която партньорите се разлюбват един от друг, което в крайна сметка прекратява връзката им.

Независимо дали става въпрос за негативно чувство за себе си, чувство за необичаност или просто откъсване от партньорката си, мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, може да изпитват загуба на романтична любов. Макар че със сигурност има момент, в който партньорите вече не си пасват, е възможно "да се излекуват" и да растат и да се развиват заедно, когато тези фини преживявания бъдат усетени във връзката.

Мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, обикновено го правят по тези 11 причини:

1. Не се чувстват чути

Чувството за чутост е основата на всяка връзка, но стратегиите и инструментите – като открита комуникация, планирани срещи и уязвимост – които помагат на партньорите действително да се чувстват ценени и разбрани, могат да се променят и развиват с напредване на възрастта.

Връзките, особено здравите, отнемат време, когато партньорите остаряват и имат различни нужди, така че ако комуникацията или качественото време не са приоритет, това може да е една от причините мъжете да разлюбват съпругите си. Те изпитват загуба на интимност, която ги кара да се чувстват необичани, дори когато са постоянно около партньорката си, като не водят разговори и качествено време, което им позволява да се свържат.