Обрат: От Flightradar24 отричат самолета на Урсула фон дер Лайен да е изпитал смущение на GPS-а

Обрат с казуса за прекъсването на GPS сигнала на Урсула фон дер Лайен.

Според сайта за проследяване на полети Flightradar24 смущения на GPS сигнала не е имало.

Ето какво пишат от сайта, който всеки ден анализира полетите по целия свят:

Виждаме медийни съобщения за GPS намеса, засягаща амолета, превозващ Урсула фон дер Лайен за Пловдив, България. Някои съобщения твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване за 1 час.

Ето какво можем да изведем от нашите данни.

* Полетът е планиран да отнеме 1 час и 48 минути. Отне 1 час и 57 минути.

* Транспондерът на самолета отчита добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането.

По-рано днес информацията, че самолетът на Фон дер Лайен е изпаднал в затруднение, се появи в изданието Financial Times, а по-късно беше потвърдена от Министерски съвет. Всички европейски институции са били уведомени за случилото се, като вината се хвърли върху Русия.