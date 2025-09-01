IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Обрат: От Flightradar24 отричат самолета на Урсула фон дер Лайен да е изпитал смущение на GPS-а

Полетът е планиран да отнеме 1 час и 48 минути, но е отнел 1 час и 57 минути

01.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 01.09.2025 | 23:00 ч. 16
Обрат: От Flightradar24 отричат самолета на Урсула фон дер Лайен да е изпитал смущение на GPS-а

Обрат с казуса за прекъсването на GPS сигнала на Урсула фон дер Лайен. 

Според сайта за проследяване на полети Flightradar24 смущения на GPS сигнала не е имало. 

Свързани статии

Ето какво пишат от сайта, който всеки ден анализира полетите по целия свят:

Виждаме медийни съобщения за GPS намеса, засягаща амолета, превозващ Урсула фон дер Лайен за Пловдив, България. Някои съобщения твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване за 1 час.

Ето какво можем да изведем от нашите данни.

* Полетът е планиран да отнеме 1 час и 48 минути. Отне 1 час и 57 минути.

* Транспондерът на самолета отчита добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането.

По-рано днес информацията, че самолетът на Фон дер Лайен е изпаднал в затруднение, се появи в изданието Financial Times, а по-късно беше потвърдена от Министерски съвет. Всички европейски институции са били уведомени за случилото се, като вината се хвърли върху Русия. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен самолет GPS-сигнал
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem