На 1 септември Кремъл въведе обширен пакет от нови закони, които според критиците затягат контрола на Москва върху ежедневието, разширяват наблюдението и възраждат репресиите от съветски тип, съобщи испанският вестник El País на 1 септември.

Сред по-интересните ходове са: забрана на "сатанизма" като цяло, глобяване на граждани за търсене на "Навални" или "ЛГБТК+" в онлайн търсачки и блокиране на обаждания в WhatsApp, за да се принудят руснаците да използват държавно приложение за съобщения, наречено "Макс", за което правозащитните организации предупреждават, че е прикрит шпионски софтуер.

"Руските власти са безкрайно креативни в измислянето на нови репресивни мерки", съобщи El País.

Неясният език на законите позволява те да бъдат прилагани произволно. След като политическата опозиция вече е смазана, анализаторите предупреждават, че Кремъл сега насочва поглед към собствените елити на Русия – използвайки затвори и правни кодекси, за да ограничи путинизма.

Москва също така обяви планове за изграждане на 11 нови следствени ареста, утроявайки бюджета на затворите през следващото десетилетие от 105 милиарда на 359 милиарда рубли (от 1,1 до 3,8 милиарда долара).

Наблюдателите описват това като съвременния архипелаг на руските СИЗО – ехо от мрежата на ГУЛАГ.

"Това не постигна системно подобрение, но поне създаде дебат за условията в затворите в Русия", каза Дмитрий Анисимов, говорител на надзорния орган OVD-Info, визирайки европейския договор против изтезанията, който Москва вече е изоставила.

Може би най-тревожното е, че руският лидер Владимир Путин възстанови на Федералната служба за сигурност (ФСБ) – наследникът на КГБ – правото да управлява свои собствени места за задържане без външен надзор. Тази власт беше отнета през 90-те години на миналия век, когато Русия беше принудена да спазва минималните европейски стандарти за правата на човека.

"Контролът беше отнет от ФСБ, за да не могат следователите да оказват натиск върху заподозрените в килиите", каза Анисимов. "Вероятно политическите затворници ще се окажат в тези съоръжения, а случаите на изтезания ще се увеличат."

Едно от най-известните места за задържане, московският затвор Лефортово, е държало безброй опозиционни фигури.

"ФСБ вече го контролираше де факто. Сега си осигурява пълна свобода", каза адвокат пред El País.

На 1 септември влезе в сила и ново престъпление: „Търсене и достъп до явно екстремистки материали.“ Официално, законът предвижда глоби до 53 долара, но критиците казват, че може да се превърне в тъпо оръжие, точно като руския закон за „чуждестранните агенти“.

Държавата поддържа списък с около 5500 „екстремистки“ организации, който включва организациите на Алексей Навални, Greenpeace, ЛГБТ групи и дори Facebook и Instagram.

„Има две тълкувания на този закон“, обясни Анисимов. „Едното би било ограничено до тези конкретни членове, но другото се простира до търсене на всяко съдържание, което насърчава или оправдава екстремистка дейност. Неясността на формулировката означава, че силите за сигурност могат да го прилагат по желание.“

Мрежата за наблюдение на Русия също се затяга. Yandex, руската компания на Google, наскоро беше глобена за отказ да предостави на ФСБ достъп до интелигентните високоговорители на потребителите.

Разговорите през WhatsApp и Telegram са блокирани. Всички нови устройства вече трябва да се доставят с държавното приложение Max, което има пълен достъп до контактите и файловете на потребителя. Междувременно неодобрените VPN мрежи са забранени и използването на такава може да увеличи присъдите в съда.

От 1 септември на гражданите, етикетирани като чуждестранни агенти, е забранено да преподават или да публикуват. Книжарниците, които продават техни произведения, губят субсидии и не могат да продават на училища. Магазините се втурнаха да се отърват от заглавия на „чуждестранни агенти“ с големи отстъпки, преди забраната да влезе в сила.

В същото време училищата съкращават обучението по чужди езици в полза на нови националистически курсове, прославящи войната на Русия в Украйна. Една учебна програма, „Разговор за това, което е важно“, беше разширена до детските градини, като децата се учат да „умират за отечеството“.

Кампанията дори стигна до абсурда. Това лято Кремъл обяви „международното сатанинско движение“ за екстремистко. Първият мъж, глобен с около 11 долара, беше наказан за публикуване на изображение на демон в руската социална мрежа ВКонтакте. Повторните нарушения могат да доведат до по-сурови наказания. А с наближаването на Хелоуин, критиците предупреждават, че дори костюмите могат да се сметнат за престъпление. Полицията е извършвала обиски на партита за Хелоуин през последните години, особено тези, организирани от либерали или ЛГБТ групи.

Патриарх Кирил, глава на Руската православна църква и близък съюзник на Путин, осъди празника като „тази ужасна вакханалия, донесена от чужбина и чужда на нашите традиционни ценности“.

По-рано се появиха съобщения, че през 2025 г. руското правителство ще похарчи приблизително 31 милиона долара за образователни заеми за студенти, цифра 140 пъти по-малка от средствата, отпуснати за изграждане на затвори.