Урсула ще наглежда два пъти годишно инвестициите в отбраната в ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира два пъти годишно да се прави преглед на инвестициите в отбраната на страните от Европейския съюз, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс" по повод обиколката ѝ в няколко държави от ЕС, включително България.

Държавите членки на ЕС трябва да оценят пропуските във военните си способности и да изготвят планове за тяхното преодоляване на неформална среща на лидерите им в Копенхаген, заяви пред британското издание Фон дер Лайен и добави, че след това се очаква напредъкът им да бъде проверяван на всеки шест месеца.

"Много е важно (в Копенхаген) да се изготви план за действие, в който подробно да се опише, на първо място, какви са пропуските. И как ще ги компенсираме до 2030 г.?", каза тя, цитирана от "Файненшъл таймс".

"Трябва да определим цели и етапи (...), защото само това, което може да се измери, се изпълнява“, посочи Фон дер Лайен и добави: "Така че трябва наистина да видим, че всички напредват. Защото това е огромна задача. Това е национална задача, но и обща задача за целия Европейски съюз“, добави тя пред британското издание.

Фон дер Лайен каза това по време на четиридневната си обиколка в страни на Източния фланг на ЕС, която приключва тази вечер. Обиколката включваше пътуване с финландски кораб на бреговата охрана, посещение на естонска военновъздушна база, среща с полския министър-председател Доналд Туск до новата укрепена гранична ограда на страната с Беларус и визита в оръжеен завод в България, преди заключителните срещи в Литва и Румъния днес, посочва "Файненшъл таймс".

В петък Европейската комисия обяви, че ще разпредели цялата си програма за заеми за превъоръжаване и производство на оръжие на стойност 150 млрд. евро, което е най-новата стъпка на Брюксел в областта на военните въпроси. Председателката на ЕК заяви, че "последните три години, разбира се, бяха революция" по отношение на участието на Еврокомисията във въпросите на отбраната.

Урсула фон дер Лайен и Доналд Туск инспектираха полско-беларуската граница, извежда в заглавие полският в. "Газета виборча".

Полският премиер Туск и председателката на Европейската комисия Фон дер Лайен пристигнаха вчера на инспекция в Кринек на полско-беларуската граница. Основна тема на разговорите им стана отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на Европейския съюз, отбелязва полското издание.

В пограничния пост в Кринек двамата участваха в брифинг с командния състав на граничната охрана и армията, които са ангажирани с охраната на полско-беларуската граница, където от няколко години се наблюдават хибридни дейности и миграционен натиск, предизвикани от Беларус и Русия, посочва "Газета виборча".

След това те се отправиха към Озерани Мале, малко село близо до границата с Беларус. Тук, при модернизираната гранична ограда, те направиха съвместно изявление.

Туск посочи в изявлението си пред медиите, че последните дни и седмици на войната в Украйна ясно показаха, че "никакви отстъпки и никакви игри с руския лидер Владимир Путин и Русия няма да доведат до успех или да гарантират европейската сигурност", обръща внимание "Газета виборча".

"Стига отстъпки, трябва да бъдем твърди и добре подготвени. Полша се подготвя добре, а ЕС и самата председателка на Еврокомисията също са тук, за да намерят аргументи, с които да убедят всички в Европа, че тази граница е граница, която трябва да защитим и в която трябва да инвестираме, включително и европейски средства“, каза още Туск.

Посещението на Фон дер Лайен в България поставя акцент върху нелекия път на страната към превръщането ѝ в европейски оръжеен хъб, извежда в заглавие онлайн изданието "Политико".

Посещението на председателката на Европейската комисия в България идва, след като германската оръжейна компания "Райнметал" обяви, че планира да построи два нови завода в България, което ще превърне страната в най-големия производител на барут в Европа, посочва "Политико".

Вчерашната визита на Фон дер Лайен в най-големия държавен оръжеен завод в България (Вазовските машиностроителни заводи в Сопот - ВМЗ) обаче предизвика протести на националистически партии, разкривайки вътрешни разногласия относно нарастващата роля на страната като хъб за производство на оръжие, пише онлайн изданието

Председателката на Еврокомисията беше придружавана от българския министър-председател Росен Желязков във ВМЗ, където двамата обсъдиха въпроси, свързани с европейската сигурност, и разгледаха съоръженията на завода.

"Това е точно такъв проект, какъвто искаме да видим", заяви Фон дер Лайен, цитирана от "Политико", и добави: "Той ще донесе нови работни места в региона. Благодарение на тези проекти в Сопот ще бъдат създадени до 1000 нови работни места, а освен това ще увеличим и производството на боеприпаси".

"България активно допринася както за отбраната и сигурността на Украйна, така и за тази на Европейския съюз", каза председателката на ЕК. "Приносът на България и нейната отбранителна промишленост са повод за гордост не само за страната, но и за цяла Европа. Затова ви благодаря много за това посещение", допълни тя.

Група протестиращи от крайнодясната партия "Възраждане" и националистическата партия "Величие" се събраха пред входа на завода, за да изразят своето негодувание от визитата на Фон дер Лайен, отбелязва "Политико".

Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", който по-рано е призовавал за излизане на България от НАТО, блокира влизането на автомобила на председателката на Еврокомисията в завода, описва изданието.

По време на Студената война България се превърна в един от основните производители на оръжие за страните от Варшавския договор, специализирайки се в леко стрелково оръжие, боеприпаси и леки бронирани машини. Разпадът на Съветския съюз обаче доведе до рязък спад в сектора, като много държавни заводи бяха затворени, посочва "Политико".

Инвазията на Русия в Украйна вдъхна нов живот на българската отбранителна промишленост, превръщайки страната в ключов доставчик на боеприпаси по съветски стандарт за Киев и съживявайки някога неработещи заводи, отбелязва изданието.

Фон дер Лайен е на обиколка в страни на така наречената "предна линия" ЕС, за да ги увери в подкрепата на на блока срещу Русия. Освен България, която има излаз на Черно море, председателката на Еврокомисията посети Финландия, Естония, Литва, Латвия и Полша – все държави, които граничат с Русия или Беларус. Днес тя ще е в Румъния и Литва, посочва "Политико"./БТА