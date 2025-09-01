IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков отрече Русия да е повредила самолета на Урсула над България

Информацията ви е невярна, посочи говорителят на Кремъл

01.09.2025 | 15:36 ч. Обновена: 01.09.2025 | 15:47 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS навигационните системи на борда на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

"Информацията ви е невярна", каза Песков в коментар за британския вестник The Financial Times.

По-рано изданието съобщи за повреда в навигационната система при кацането на самолета на ръководителя на ЕК в България. Пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в Пловдив.

По-късно от Министерския съвет също потвръдиха за инцидента. 

Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са нарекли това груба намеса от страна на Русия. На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори с "не".

Дмитрий Песков Русия GPS сигнал Урсула фон дер Лайен
