Песков отрече Русия да е повредила самолета на Урсула над България

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS навигационните системи на борда на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

"Информацията ви е невярна", каза Песков в коментар за британския вестник The Financial Times.

По-рано изданието съобщи за повреда в навигационната система при кацането на самолета на ръководителя на ЕК в България. Пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в Пловдив.

По-късно от Министерския съвет също потвръдиха за инцидента.

Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са нарекли това груба намеса от страна на Русия. На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори с "не".