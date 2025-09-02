„Светецът на милениълите“ Карлос Акутис ще бъде канонизиран следващия уикенд

15-годишният компютърен експерт, който ще бъде обявен за светец във Ватикана следващия уикенд, е потомък на линия на светци и има известен математик в семейството, разкри майка му.

Карло Акутис, италианец, починал от левкемия през 2006 г., ще стане първият светец на Католическата църква, живял през 21-ви век, на церемония на площад „Свети Петър“, която се очаква да привлече хиляди.

По време на детството си в Милано Карло помагал на бедните и разпространявал словото Божие онлайн, преди да бъде одобрен за канонизация, след като Ватикана реши, че молитвите към него след смъртта му са довели до две чудотворни оздравявания на тежко болни хора. Той трябваше да бъде канонизиран за светец през април, но церемонията беше отложена поради смъртта на папа Франциск и сега ще бъде проведена от Лъв, неговия наследник, на 7 септември.

Наричан „светецът на милениълите“, канонизацията на Карло може да се окаже полезна за църквата, докато тя се бори да върне католиците от поколение Z към литургията.

Но тийнейджърът също така се гордее със светическо наследство, датиращо от 19-ти век, благодарение на две канонизирани монахини в семейството, каза майка му Антония Салцано Акутис, на 58 години.

Джулия Салцано, роднина по майчина линия на дядото на Карло, основава Катехизическите сестри на Светото Сърце Исусово близо до Неапол преди смъртта си през 1929 г. и е канонизирана през 2010 г. от папа Бенедикт XVI. Катерина Волпичели, роднина по майчина линия, която основава „Девичките на Светото сърце Исусово“ в Неапол преди смъртта си през 1894 г., е канонизирана година по-рано. Тя също е канонизиран от Бенедикт. Двамата светци означават, че семейството вече е добре познато във Ватикана.

Карло е потомък по бащина линия на един от най-известните математици на Италия, Паоло Руфини, който е роден през 1765 г. и разширява границите на математиката с противоречиви трудове по алгебра, но също така се е обучавал като лекар и се е заразил с тиф от болни, които е лекувал.

„Имаме светски корени и математически корени и резултатът е Карло“, каза майка му.

След като научава езикът за компютърно програмиране Java на осемгодишна възраст, Карло създава уебсайт за католически чудеса.

„Когато беше на девет години, ме попита дали можем да купим спални чували за скитниците, които видя в центъра на Милано, където живеехме. Той каза: „Имам любовта на родителите си и дом, докато те нямат нищо“, спомня си майка му.

Семейството се е преместило в Милано от Лондон, където е роден Карло по време на кратък период, когато баща му е работил в инвестиционната банка Lazard. Семейството се е върнало в Италия, за да може бащата на Карло да работи във Vittoria Insurance - компания, контролирана от семейство Акутис.

Това не е била единствената английска връзка в семейството на Карло. Баба му по бащина линия е родена в Лондон, дъщеря на английски и полски родители, каза майка му.

Тя добави, че семейството е подкрепило разходите за канонизацията на Карло - процес, който може да включва огромни разходи, тъй като се наемат експерти, за да проверят чудеса. Но призна, че самата тя никога не е била набожна католичка и е била изненадана от вярата на сина си през краткия му живот.

„От човек като мен, който е нищо, произлиза Карло. Това показва силата на Бог – това е мистерия“, каза майка му.

Реликвиите са ключови за почитането на светците в Католическата църква от векове и Карло Акутис не е изключение.

В навечерието на канонизацията му, парченца от лигавицата на сърцето му са обиколили света в стъклени реликварии, докато косми от главата му са били дадени на повече от хиляда епархии за поклонение.

Мъжът, който поставя половин сантиметрови кичури от косата на Акутис в кутии, е Антонино Котоне, един от малкото експерти по реликви, на които Ватикана се доверява да работят с костите, плътта, косата и дрехите на светците. 43-годишният Котоне също така е поставил в рамка малък, изсушен участък от плътта на Акутис в богато украсен сребърен реликварий, който е бил предназначен да бъде подарен на папа Франциск преди смъртта му през април и сега ще бъде даден на папа Лъв.

Котоне обясни как са били взети мощи от тялото на Акутис, когато е бил ексхумиран по време на беатификацията му, което е първата стъпка преди светостта.

Той каза, че днес в Италия има само около трима души, които се занимават с неговия занаят, един от които е извадил сърцето на Акутис, което е изложено в катедралата Сан Руфино в Асизи.

Вероятно ще бъдат изложени още от ръчните изработки на Котоне, включително около врата на папа Лъв. Когато папата е назначен за кардинал през 2023 г., Котоне е бил помолен да включи мощи в разпятие, включително костен фрагмент на Свети Августин, основателят на Августинския орден - индийски религиозен орден, към който принадлежи Лъв. Той носеше кръста, когато излезе на балкона на църквата „Свети Петър“, за да поздрави тълпата след избирането си през май.