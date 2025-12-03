С пълно мнозинство депутатите "изтеглиха" Бюджет 2026

С пълно мнозинство от 201 гласа "за" депутатите гласуваха за изтеглянето на трите бюджета за догодина - държавния, социалния и на здравната каса.

Внесеното проекторешение е подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от "Има такъв народ". Под предложението нямаше подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС.

Припомняме, след масовите протести в понеделник правителството поиска изтегляне на финансовата рамка. Във вторник власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите. На разговорите не беше обсъдено удължаване на бюджета за 2025 г. Договорено бе, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото.

В четвъртък работодатели и синдикати ще проведат нова среща, за да отидат на нови разговори в Министерството на финансите в петък.

"Очаквах, че някой ще дойде от правителството да мотивира защо бюджетите се оттеглят, защото до вчера слушахме, че това е възможно най-добрият бюджет", критикува от трибуната Асен Василев. И се ядоса, че никой от кабинета или по-специално финансовия министър Теменужка Петкова не е дошла в парламента да се аргументира. "Радвам се, че правителството все пак преосмисли решението си, проблемът е, че това трябваше да се случи преди два месеца, когато бизнесът заяви, че този бюджет не е добър. Защото ако това беше направено тогава, сега щяхме да гледаме бюджета и да влезнем нормално в еврозоната. Надявам се, че най-накрая сте разбрали, че напук и на инат не може да се управлява", каза той. И призова за оставка сега, а не да се чака следващата седмица, когато ще има вот на недоверие и нов протест.

"Възраждане" също припомниха думите на Бойко Борисов, който казал, че това е единственият възможен бюджет и други възможности няма. "Имаше поредица от такива изказвания и дойде един протест, след това последва още един и всички от управляващите изведнъж сте готови за промени в бюджета", включи се в дебата Цончо Ганев.

"Тези три законопроекта трябваше да бъдат изтеглени, още когато тръгнахте да ги внасяте, защото тръгнахте към един курс на крайно левичарство, за което никой не ви е дал мандат. Тръгнахте да вдигате данъците, да тормозите бизнеса със СУПТО, да взимате 40 млрд. заеми, да проваляте 25-годишен консенсус за стабилността на публичните финанси. Всичко това е едно огромно лицемерие от ваша страна и е важно да се отбележи, че не поискахте съгласие, мнение от синдикатите, бизнеса за този бюджет. Вашият Фискален съвет каза, че очаква между 3,5-4,2 млрд. евро неизпълнение на приходите. Това ли ви е единствения възможен бюджет? Никой вече не ви вярва, изчерпахте си кредита на доверие", категоричен бе Мартин Димитров от "Продължаваме промяната - Демократична България.

Йордан Иванов от ПП-ДБ попита управляващите какъв е техният план. "Министърът на финансите не дойде, премиерът не дойде, председателят на бюджетна комисия не дойде. Ще предлагате нов бюджет? Как като този беше единственият възможен? Имате ли легитимност да го направите след огромното обществено недоволство. Това, което беше необходимо в рамките на този дебат е да разясните какво следва оттук-нататък", каза той.