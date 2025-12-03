Gol.bg отбелязва 20 години – две десетилетия в сърцето на спортната общност

Водещата спортна медия Gol.bg, част от Investor Media Group, тази година отбеляза своя 20-годишен юбилей. Вече две десетилетия платформата е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на спортна информация в България – мястото, в което поколения фенове следят големите победи, драматичните обрати и легендите на спорта.

Създаден през 2005 г., Gol.bg ежедневно предлага ексклузивни новини, богати статистики, интересни репортажи, коментари и прогнози. През годините медията отразява най-значимите събития от света на футбола, бойните спортове, тениса, волейбола, баскетбола, моторните спортове, както и зимните и летните Олимпийски игри.

20 години с читателите

„Gol.bg винаги е бил много повече от спортна медия – това е общност. Отбор от журналисти и фенове, които живеят с емоцията на спорта. Благодарим на всички, които са с нас вече 20 години. Това е юбилей, който празнуваме заедно“, коментира Георги Пешев – главен редактор на Gol.bg.

Специална празнична игра за читателите

По повод своя 20-ти рожден ден и предстоящите празници Gol.bg стартира игра за всички свои посетители. Тя започна на 3 декември на Gol.bg. Всеки, който иска да участва в томбола за луксозен мъжки часовник Juliany, трябва да отговори на въпрос, свързан с Gol.bg. Вижте играта тук.

В следващите седмици спортната медия ще отбележи своя празник с поредица от специални материали, интервюта и тематични рубрики, посветени на най-значимите спортни моменти от последните две десетилетия. Не пропускайте всичко от света на футбола и спорта – на Gol.bg.