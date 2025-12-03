IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Украинското разузнаване: Взрив е избухнал в руската част на петролопровода "Дружба"

Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска области са без ток

03.12.2025 | 14:11 ч. Обновена: 03.12.2025 | 14:14 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Взрив е избухнал в тръбопровода "Дружба", през който Русия изнася петрол за някои европейски държави, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от Главното управление за разузнаване на украинското Министерство на отбраната.

Ударът по тръбопровода е нанесен край село Казински Виселки в западната руска Тамбовска област.

Ройтерс отбелязва, че това е петото нападение срещу „Дружба“ от началото на годината.

Свързани статии

Междувременно „Укренерго“ съобщи във „Фейсбук“, че потребителите в четири региона на страната са останали без електричество поради руските атаки.

„През нощта врагът атакува енергийни съоръжения в няколко региона. В резултат на това потребителите в Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска области са без ток. Във всички региони се извършват аварийно-ремонтни работи.

Енергийните компании правят всичко възможно, за да възстановят възможно най-бързо оборудването, повредено от врага“, се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна взрив петролопровод Дружба руска част
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem