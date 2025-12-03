Украинското разузнаване: Взрив е избухнал в руската част на петролопровода "Дружба"

Взрив е избухнал в тръбопровода "Дружба", през който Русия изнася петрол за някои европейски държави, предаде Укринформ, позовавайки се на информация от Главното управление за разузнаване на украинското Министерство на отбраната.
Ударът по тръбопровода е нанесен край село Казински Виселки в западната руска Тамбовска област.
Ройтерс отбелязва, че това е петото нападение срещу „Дружба“ от началото на годината.
Междувременно „Укренерго“ съобщи във „Фейсбук“, че потребителите в четири региона на страната са останали без електричество поради руските атаки.
„През нощта врагът атакува енергийни съоръжения в няколко региона. В резултат на това потребителите в Харковска, Днепропетровска, Запорожка и Херсонска области са без ток. Във всички региони се извършват аварийно-ремонтни работи.
Енергийните компании правят всичко възможно, за да възстановят възможно най-бързо оборудването, повредено от врага", се казва в изявлението, цитирано от Укринформ.