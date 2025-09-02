Красен Станчев: Русия постепенно се превръща в енергиен придатък на Китай

Русия постепенно се превръща в енергиен придатък на Китай. Достатъчно е да видим търговската статистика. Това отваря вратата към сътрудничество между двете страни в сферата на ядрените технологии. Това каза Красен Станчев, икономист, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

САЩ и ЕС не могат да вземат радикални мерки спрямо цените на енергийните ресурси, за да спрат войната в Украйна. Има много пътища и начини за заобикаляне на санкциите. Всъщност, САЩ могат да пострадат от налагането на ниски цени върху петролните продукти. Виждаме, че реториката на Тръмп се променя, което помага на Европа да се мобилизира, каза още икономистът.

Според него и САЩ, и ЕС печелят от войната в Украйна.

На Шанхайския форум виждаме опит за легитимиране на различни политически деятели. Обсъжда се обща политика на страните от БРИКС. Друг важен елемент е договарянето на военни доставки между Китай и Русия, което вече се случва, но остава скрито за международната общност.

По думите му Индия и Китай са най-големите потребители на енергийни ресурси от Руската федерация. ЕС също продължава да купува енергийни източници от Русия за стотици милиарди. В крайна сметка страните от ЕС са подпомогнали тази война. Не става въпрос за лоша воля, а по-скоро за нерешителност. „Въпреки всичко това, ЕС може да постигне енергийна независимост от Русия до 2027 година. Европейската икономика може да издържи“, коментира гостът.

„В момента виждаме не студена, а топла война. Това обедини света срещу Русия, която в миналото дори е подписала гаранции за териториалната цялост на Украйна“, обясни Станчев.

Индия и Китай опитват да извлекат ползи от отслабената руска икономика. Митата, които американския президент наложи на Индия, не могат да притиснат страната да се откаже от руския петрол. Събеседникът коментира, че митата създават възможност за пренасочване и реорганизация на глобалните вериги на доставки. САЩ ще изгубят най-много от това. Много по-важно е да се блокира сенчестият флот на Русия.

Индия и Китай се опитват да обединят банките си за развитие и да създадат общ фронт. Това обаче ще отнеме поне няколко години. „Единственият изход пред света е либерализацията на търговията“, прогнозира Станчев.

