В София вече се разработват сензори за 6G технология

Виждаме висока динамика на промени във всички аспекти на икономиката. Макар това да звучи леко пресилено, нека видим какво става около нас. Всичко свързано с AI и бъдещето му развитие предизвиква сериозен интерес, а на пазара се появиха малките ядрени реактори. Чехия и Полша вече планират въвеждането на технологията. Това каза Петър Статев, председател на Надзорния съвет на "София Тех Парк", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Такива реактори се приближават и към България, тъй като вече има знаци от икономиката, че тази технология би донесла много ползи. В наши дни водачеството в микроелектрониката дава възможност да определяш темповете на развитие на днешното общество.

Дронове, автомобили и роботизация

Европа започва да наваксва изоставането си. В Германия, Франция и Великобритания има клъстери в сферата на микроелектрониката, в които се инвестират сериозни средства. Нека оставим настрана дроновете и автономните автомобили. „Роботизацията и автоматизацията в индустрията търпят най-бързи темпове на развитие“, коментира Статев.

Според събеседника това е начинът Европа да навакса в надпреварата за ефективно производство. В Китай вече има заводи без светлина, в които не работят хора. Европа вече се стреми към същото, но България изостава от всички тези процеси. Ако искаме да сме конкурентоспособни като нация, трябва да реформираме образованието и да го надградим със специалности, които са адекватни за времето ни.

Ролята на образованието

„Бъдещето ни като нация е свързано с възпитанието и образованието, които трябва да създават мислещи и отговорни хора. Високотехнологичният бизнес и МОН вече са в диалог“, обясни гостът.

Ние разполагаме с две експериментални училища – в София и Правец, които демонстрират отлични резултати, но произвеждат хора за индустрията. Въпросът е защо не репликираме този модел в по-голям мащаб?

Отбрана и телекомуникации

Темата за отбраната е на масата, тъй като виждаме разпределение на икономическото и политическото влияние в световен мащаб. В някои региони на света това доведе до война. „България разполага със силна отбранителна индустрия, която обаче произвежда нискотехнологични оръжия“, отбеляза Статев.

Той допълни, че се променя начинът, по който се водят конфликтите. В Украйна войната се води от машини, управлявани дистанционно от хора. Това промени военната тактика и стратегия.

Ако се върнем на малките ядрени реактори, те могат да генерират и топлина, което може да спомогне за намаляване на разходите за енергия и отопление. Телекомуникациите също са сектор, които се развива динамично. „Все по-близо сме до това 6G да стане реалност. Nvidia вече си партнира с Nokia и Deutsche Telekom“, сподели Статев.

Една от лабораториите на територията на „София Тех Парк“ работи по 6G технологията. Подобни разработки има и в „Технически университет“ в София. Най-масовият пазар е при сензорите и от нас зависи да се възползваме от това.

„Децата виждат негативен модел на поведение, който се превръща в ролеви модел заради това, че живеем в медийно общество. Разбира се, има и много позитивни примери на будни младежи. От нас зависи да избере по кой път искаме да поемем“, категоричен е гостът.

