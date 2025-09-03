Рубио не коментира евентуални бъдещи военни действия на САЩ в Карибския басейн

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма да "коментира това, което евентуално може да се случи в бъдеще" между Вашингтон и Венецуела. Рубио бе запитан дали САЩ планират още военни операции срещу Венецуела след американския удар, който унищожи кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици в Карибско море.

"Няма да коментирам това, което евентуално може да се случи в бъдеще", заяви Рубио пред репортери, преди да се качи на самолета си, с който отпътува за Мексико, където ще бъде на двудневна визита, фокусирана върху двустранното сътрудничество срещу организациите за трафик на наркотици.

Рубио посочи както мексиканските картели, така и групи от венецуелски произход, като "повод за безпокойство". Тойнастоя, че ударите, нанесени от американските сили срещу кораб в Карибско море, са част от стратегията на Вашингтон за борба с наркотиците.

Рубио добави, че това е операция за борба с наркотиците. “Ще се изправим срещу наркокартелите, където и да се намират и където и да действат срещу интересите на САЩ“, каза още държавният секретар на САЩ и подчерта, че пратките с наркотици дестабилизират не само САЩ, но и съседните страни.

“Тези наркотици вероятно са били предназначени за Тринидад и Тобаго или друга карибска държава. В такъв случай те само допринасят за нестабилността, с която се сблъскват тези страни“, каза Рубио.

“Президентът Доналд Тръмп ясно заяви, че ще използва цялата мощ на САЩ, за да се бори и да ликвидира тези наркокартели, независимо къде оперират и от колко време са активни, с цел да прекъсне трафика на наркотици към САЩ“, добави Рубио.

Той потвърди, че такива операции ще има, “докато тези лодки са в региона и докато Тръмп е в Белия дом“.

Рубио ще се срещне днес с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум като е предвидена и съвместна пресконференция с външния министър Хуан Рамон де ла Фуенте. / БТА