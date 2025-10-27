IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Русия е свалил общо 30 дрона, летящи към Москва

Това заяви кметът на града Сергей Собянин

27.10.2025 | 07:07 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс и БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия дрон Москва
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem