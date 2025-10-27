IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Преди срещата между Тръмп и Си: Китайски бомбардировачи са летели в близост до Тайван

Те провеждали „учения за действие при конфронтация“

27.10.2025 | 07:15 ч. 5
Снимка: Reuters

Група китайски бомбардировачи H-6K наскоро са летели в близост до Тайван, за да проведат „учения за действие при конфронтация“, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс. Новината дойде само няколко дни преди срещата между президентите на САЩ и Китай в Южна Корея.

Тайван, който Китай счита за своя територия, изпраща бойни самолети и военни кораби в района на острова ежедневно, въпреки че министерството на отбраната в Тайпе не е съобщило за никакви необичайни дейности напоследък.

Акаунтът на военния канал на китайската държавна телевизия в „Уейбо“ съобщи, че наскоро – без да посочва дата – части от Източното командване са провели бойни учения, за да тестват способностите си в области като въздушни блокади и прецизни удари.

„Няколко изтребителя J-10 летяха в бойна формация към определено въздушно  пространство, а няколко бомбардировача H-6K се отправиха към водите и въздушното пространство около остров Тайван, за да проведат симулирани учения за конфронтация“, добавиха от канала, без да посочат местоположението.

H-6K е стратегически бомбардировач, който може да пренася ядрени оръжия, пише БТА.

Тръмп Си Дзинпин бомбандировачи
