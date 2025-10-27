Как Русия изпраща мъже с интелектуални затруднения на фронта?

Семьон Карманов, 27-годишен мъж с увреждания от Кемерово, е една от жертвите във войната срещу Украйна. Диагностициран с интелектуални затруднения от детството си, той не е разбирал какво прави, когато е подписал договор с Министерството на отбраната през октомври 2023 г., според неговите близки.

Семьон е погребан през септември в затворен ковчег и семейството му не е било уведомено за обстоятелствата около смъртта му. В съобщението на военкомата се посочва, че Карманов „е починал в резултат на рана на главата“.

„Умствена изостаналост със значителни поведенчески нарушения“

Веднага след раждането на Семьон лекарите предупреждават родителите му, че момчето ще получи тежки увреждания поради усложнения по време на развитието на плода.

„Казаха, че има кисти в главата си и че може би ще се оправи, а може би и не – в най-добрия случай ще може да ходи. Дадоха му статут на трайна инвалидност, категория III. Диагнозата беше „умствена изостаналост със значителни поведенчески проблеми, изискващи грижи и лечение“. Не го изпратиха на детска градина и той не можеше да ходи на училище. Първият клас беше труден, затова го отведоха в интернат с подкрепа за психично здраве“, разказва Олга (името е променено за нейна безопасност), една от роднините на Карманов.

Според нея Семьон е бил отведен оттам в психиатрична болница без предупреждение.

„Майка му открила това случайно, когато отишла да го посети. Веднага го извела от психиатричната болница. Опитала се да го учи у дома, но без особен успех – той знаел буквите си, но не всички. Никога не се е научил да чете“, казва Олга.

Поради тази причина Карманов никога не е посещавал военната служба.

„Как е възможно да бъде признат за годен за военна служба с такава диагноза? Няма начин. Но в затвора го направиха“, казва Олга.

През май 2018 г. Семьон Карманов е признат за виновен в опит за кражба от група лица и е глобен. През септември е осъден на осемнадесет месеца затвор за съучастие в кражба на автомобил. Роднини потвърждават делото срещу Семьон, обяснявайки, че той е „воден от лоши хора“. Според Олга, Семьон е отишъл в Новосибирск „на разходка“ и е трябвало да се върне в Кемерово на следващия ден, но не е имал достатъчно пари за автобуса. Той е задържан от полицията в Новосибирск.

Според материалите по делото, Семьон е похарчил 3062 рубли, използвайки банкови карти, за които се твърди, че са намерени на улицата в кафене, павилион, универсален магазин и магазин за цветя. След ареста си Карманов е поставен в предварителен арест, където остава до края на 2022 г., когато е осъден на две години и един месец в колония с максимална сигурност. Към октомври 2023 г. му остават още шест месеца, до април 2024 г.

Според Олга семейството на Семьон е било шокирано първо от присъдата му, когато е изпратен в затвора с максимална сигурност в Мариинския район, известен с изтезанията на затворници, а след това и от вербуването му за война тайно от семейството му.

„Осъден е на две години в затвор с максимална сигурност за три хиляди рубли. Намира чужди карти и харчи парите за палачинки и чай за новите си познати – бездомните. Храни просяци с картите, които взема от бара. Купува и букет цветя на майка си. И си изкарва присъда в най-лошата колония в региона“, разказва Олга.

„Оставаше ми само половин година до служба“

„Изведнъж друг затворник от зоната се обадил на семейството си и попитал как е Семьон на фронта. Така разбрали: оказа се, че е бил върнат в началото на октомври. И се оказало, че дори не му е било казано какво е подписал. Първо го извикали на комисия, но той отказал. След това го изпратили по заповед и му лепнали обозначение категория „А“ – инвалид, който дори не може да бъде изпратен сам на разходка „без инциденти“ – но се оказал „напълно здрав“. Дори е получил картечница без проблем."

Според Олга, Карманов бил идентифициран като шофьор, въпреки че не е знаел как да шофира, и е докладвал това на военните.

„Майка му попитала Семьон директно, когато бил на тренировка, преди да бъде изпратен на фронта: „Разбра ли какво подписваш?“ „Не.“ „Принудиха ли те?“ „Да.“ Разбира се, той не се съгласил сам – тя започна да го подготвя още когато започнаха да се разпространяват слухове за вербуване: „Трябва да чакаш само шест месеца, не подписвай нищо.“ Той се съгласи. Той дори не знае как да се подпише – може само да нарисува кръст или буквата „К“. Но на тях не им пука как са вербували „фуража“ за фронта. Той им казал, че не може да шофира – но на тях не им пукаше. Те вербуваха мъжете, изпълниха квотата. А после изгониха момчето с увреждания от този свят и дори не му казаха как или къде е починало“, споделя Олга.

Майката на Карманов е получила известие от военкомата, в което се посочва, че той е починал „на 2 август 2025 г. в резултат на рана в главата“.

В коментарите под публикациите за смъртта на Семьон мнозина се съмняват в диагнозата му и принудата да подпише договор, тъй като „той е бил достатъчно умен, за да вземе банкова карта“.

„Той е знаел отлично къде отива и защо. Искал е да реши проблемите си със смъртта и мъката на други хора. Гонил е свобода и големи пари. И колко от тях са погребани в страната сега? Стотици хиляди?“, коментира потребител в социалните мрежи, докато други му отговарят: „Ти можеш ли дори да четеш сам?! Човекът е болен, има диагноза! Как може да гони това?“ „Той дори не е можел да чете! Беше умствено изостанал! Каква дълга рубла! Ти луд ли си?!“

Други не вярват, че руската армия „набира умствено увредени“. В отговор обаче други потребители цитират подобни примери сред своите семейства и приятели.

„Взимат го. В нашето село някой такъв се присъедини към Удмуртския полк. Отиде сам и пиеше хапчетата, които им дават безплатно всеки месец.“

„Взимат всички безразборно“

„Вербувани??? Администратор... не ги вербуват!!! Дали украински специален агент е написал това??? Спрете да пишете фалшификати... Хора като легенди... Може би вие натрапвате това?!“, пише друг потребител, а още един невярващ добавя: „Само в Украйна военните набирателни пунктове насилствено набират хора в армията? Ние нямаме това; дори хора с увреждания подписват договори, когато децата, внуците и зетьовете на чиновници се крият в чужбина.“ „Работник от Украйна и работник от Русия нямат за какво да се карат. Това е основното.“ „Само те умират, а политиците си стискат ръцете, партньори.“

Междувременно в медиите редовно се появяват съобщения за това как хора с психиатрични диагнози, особено тези с умствена изостаналост, биват вербувани във войната в Русия.

Например, изданието „Говорит НеМосква“ разказа историята на Алексей Вахрушев от село Черновка в Пермска област тази пролет. Той завършва специално училище и на 22-годишна възраст има интелигентността на малко дете – не знае таблицата за умножение, нито разбира календара. Когато обаче се регистрира за военна служба, Алексей е обявен за ограничено годен. През август 2024 г. е обвинен в кражба на хранителни стоки от селски магазин и въпреки че не открива нищо по време на обиск, Вахрушев е принуден да подпише договор под заплахата от дълга присъда. След като е тормозен в учебното си поделение, той бяга от дома си, но на следващия ден е отведен и изпратен във военна зона. Алексей е единственото дете на майка си, която загуби 19-годишната си дъщеря Виктория преди шест години: тя беше убита от Евгений Четвертаков, жител на Соликамск. Убиецът може би в момента е на война.

През октомври 2023 г. Денис Орлов, жител на Саратовска област, получи призовка за „уточняване на данни“ и беше отведен във военкомата. Връщайки се същата вечер, той казал на жена си, че е подписал договор с Министерството на отбраната. Съпругата му записала видео съобщение, в което твърди, че Орлов е бил подмамен да подпише договора, защото му е поставена диагноза лека умствена изостаналост (олигофрения). На 33 години той не може да чете или пише и не разбира смисъла на това, което пише, така че физически не е бил в състояние доброволно да попълни документите.

„Според съпруга ми, служител от Аткарския военен комисарий, известен като Яша, е седнал в задната част на класа, попълнил е психологически въпросник и е подписал договор за военна служба в руските въоръжени сили“, казва Анна Орлова във видеообръщението си до ръководителите на Главната прокуратура, Следствения комитет и губернатора на Саратовска област. Съпругът ѝ е изпратен да служи в 10-ти танков полк на военно поделение 24314.

През лятото на 2024 г. жителят на Иркутска област Александър Махеев, диагностициран с лека умствена изостаналост, е осъден на 10 години затвор за подбуждане към тероризъм и планиране на държавна измяна. А през септември стана известно, че е призован във войната.

„Утре ще ме заведат в СВО, за да служа като готвач, а оттам ще се прибера у дома при семейството си, майка ми, котките ми и сестра ми Даша. Много я обичам и ми липсва. Ако отида на служба, няма да правя това повече; искам да помагам на хората“, написа Махеев в социалните мрежи.

През януари 2024 г. беше съобщено, че Максим Волковой, мъж с диагноза лека умствена изостаналост, е убил мъж в Приморие, след като се е завърнал от войната. Той е бил вербуван на фронта от затворническа колония, където е излежавал присъда за предишно убийство.

Съгласно Решение № 565 на руското правителство от 4 юли 2013 г. (с измененията на 29 август 2025 г.) „За одобряване на Правилника за военномедицинския преглед“, лека степента на умствена изостаналост съответства на категория „Б“ – ограничена годност за служба:

гражданинът не може да бъде повикан на военна служба, но е записан в резерва, а в случай на мобилизация може да бъде повикан (само за специалности, съответстващи на здравословното му състояние);

при поставяне на диагноза задължително се вземат предвид както клиничните прояви, така и резултатите от психометричния тест на Вешлер с коефициент на интелигентност в диапазона 50–69.