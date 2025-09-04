IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италия няма да изпрати свои войници в Украйна

Това заяви Мелони пред "Коалицията на желаещите"

04.09.2025 | 20:07 ч. Обновена: 04.09.2025 | 21:30 ч. 28
Снимка: Reuters

Италия няма да изпрати войски в Украйна, за да следи за спазването на евентуално мирно споразумение с Русия, каза днес премиерът Джорджа Мелони пред „Коалицията на желаещите“, съобщи АНСА.

В изявление на канцеларията на Мелони се уточнява, че тя е потвърдила „предложението за колективен механизъм за сигурност и отбрана, вдъхновен от член 5 от Вашингтонския договор (с който е създадена НАТО - бел. ред.), като ключов елемент от политическия компонент на гаранциите за сигурност на Украйна“.

Мелони подчерта, че Италия няма да изпрати войски в Украйна, но е готова да подкрепи евентуално примирие чрез инициативи за наблюдение и обучение извън украинската територия.

