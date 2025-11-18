Елизабет с десетки татуси, BBL и "скромните" 1100 кубика: Беше ми мечта да стана "Мис Силикон"

Тя спечели мечтаната титла "Мис Силикон" в конкуренция с още 10 претендентки, а най-много шум около нея не създават даже гръдните ѝ импланти, макар че 1100 кубика са си внушителни. Десетки татуси, бразилско повдигане на дупето, липосукция, ринопластика, са само част от естетичното резюме на 32-годишната Елизабет Георгиева от Нови Искър, но тя е категорична, че са нужни качества за да спечелиш такъв конкурс. Все пак, подобно на Ана Шермин от „Ергенът“, и тя владее пет езика – английски, немски, гръцки, италиански и сръбски.

Първо се е похвалила на майка си, че е спечелила короната в силиконовото състезание, разказва тя в ефира на bTV.

"Би трябвало да се гордее", категорична е блондинката. "Мечтая за титлата още откакто се провежда състезанието. Била съм дете, без силикон, вече съм със силикон. Държа да кажа, че се гордея със себе си... и че взех титлата", споделя тя.

Но как в едно 15-годишно момиче се заформя мечтата да стане "Мис Силикон"?

"Имаше доста популярен период, периодът на "Златките", от там ми се заформи мечтата", продължава тя.

И въпреки че е бленувала за това от години - тя си сложила изкуствения бюст само преди година, като се похвали, че е била надарена и преди това, а операцията ѝ минала напълно безпроблемно. Подчертава, че е била повлияна от тенденциите да си направи корекции, а не защото не се е харесвала и преди.

Тя коментира и факта, че участничките тази година не са били със толкова скандални гърди, за разлика от предходните издания: "Това все пак е конкурс за "Мис Силикон" и ти трябва да се явиш със силикон. Все пак си отишъл да го спечелиш за някакви качества."

"Миската" уточни, че има и "бразилско дупе" (BBL). Тя обясни какво означава BBL - бразилската операция за повдигане на дупе сама по себе си включва липосукция, защото прехвърля мазнини от други части на тялото, за да помогне за оформянето на по-големи задни части, без да се слага силикон. Естетична процедура стана много популярна през последното десетилетие и със сигурност може да се досетите кои са сред главните "виновници". Да, именно дамите от семейство Кардашиян/Дженър.

Има общо три пластични операции - гърди, нос и дупе. Но пък за сметка на това, характерна нейна черта са татуировките, които покриват цялото ѝ тяло - надвишават . Тя споделя, че някои имат символика, но други не. Има татуирана птичка, за която се почуди дали е папагал или паун, както и куче, които ѝ носят много късмет. Но освен любимите животни, които са ѝ присърце, на тялото на Елизабет се виждат ликовете на Пабло Ескобар и Ал Пачино.

Освен като явно успешна "Мис Силикон", тя се подвизава и като бизнесдама и в Испания, и в България, като в чужбина има ресторант.

Блондинката заяви категорично, че не си търси гадже: "Нямам човек до себе си и не търся. Решението ми е продиктувано от това, че на този етап от живота ми искам да го карам по-спокойно."