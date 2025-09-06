Тръмп ще проведе срещата на Г-20 на голф игрището си в Маями

Президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще бъдат домакини на срещата на върха на Г-20 догодина на голф игрището Trump National Doral в Маями, Флорида.

„Ще имаме честта да бъдем домакини на срещата на върха на Г-20 точно тук, в Америка, за първи път от близо 20 години“, каза Тръмп, докато подписваше серия от укази в Овалния кабинет в петък следобед. „Всички искат (в Дорал), защото е точно до летището, това е най-доброто място“, каза президентът. „Всичко е красиво“.

Тръмп настоя, че лично няма да се възползва от това, но от години той изразява желание да покаже на световните лидери Маями, един от любимите си градове. През 2019 г. той заяви, че градът във Флорида би бил добро място за домакинство на срещата на върха на Г-7, която САЩ трябваше да бъдат домакини през 2020 г., но беше отменена поради пандемията от COVID-19. „Дорал се намира в Маями... това е прекрасно място, това е много, много успешен район на Флорида“, каза Тръмп по време на срещата на върха на Г-7 през 2019 г. във Франция. „Много е важно, че е само на пет минути от летището, летището е точно до него“.

Президентът заяви, че министърът на финансите Скот Бесент ще организира дневния ред за срещата на върха, а директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет ще бъде лице, което ще отговаря за контактите.

„За Маями е чест да бъде домакин на срещата на върха на Г-20, която отбелязва исторически момент както за Маями, така и за страната“, заяви кметът на Маями Франсис Суарес в изявление след съобщението. „Това засилва ролята на Маями на международната сцена, след като събития като Г-20, Американския бизнес форум и Световното първенство по футбол през 2026 г. искат да нарекат Маями за домакин“. | БГНЕС