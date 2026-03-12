ЕС предупреждава: Конфликтът с Иран може да вдигне инфлацията над 3%

Европейският съюз предупреди, че инфлацията може да надхвърли 3% тази година, ако войната в Близкия изток доведе до това цените на петрола Brent да останат около 100 долара за барел, а цените на газа да останат високи за продължителен период, пише Bloomberg.

При такъв сценарий икономическият растеж през 2026 г. също ще понесе удар. Той би бил с 0,4 процентни пункта по-нисък от прогнозирания темп от 1,4% в края на миналата година, заяви министърът на икономиката на ЕС Валдис Домбровскис пред финансовите министри на блока тази седмица, според запознати с въпроса.

В допълнение към цените на петрола, сценарият предполага европейските цени на газа от около 75 евро за мегаватчас за останалата част от годината. Ефектът означава, че инфлацията би била с 0,7-1 процентен пункт над прогнозираните по-рано 2,1% за 2026 г.

Значително повишаване на инфлацията може да принуди Европейската централна банка да повиши лихвените проценти в отговор и търговците увеличиха залозите си за подобен ход тази година. Следващото решение на ЕЦБ е на 19 март, въпреки че тогава не се очаква повишение.

Комисарят също така предупреди, че може да има допълнителни негативни ефекти върху икономиката от въздействието на конфликта върху финансовите пазари, търговията и веригите за доставки, казаха източниците.

Домбровскис каза на финансовите ръководители на ЕС, че показателите напоследък се подобряват

и перспективите за икономиката са малко по-добри в сравнение с есента, като се очаква растеж от около 1,5% и 1,6% за тази и следващата година, казаха източниците, пожелали анонимност, тъй като дискусиите са били частни.

Но тази перспектива сега е помрачена от войната в Иран, която се разпространи в целия регион. Ракети и дронове са ударили енергийни съоръжения в страни, включително Саудитска Арабия и Катар, което е повлияло на производството на втечнен природен газ и петрол. Освен това транзитът на петролни танкери и други стоки през ключовия Ормузки проток е почти спрял.

В разговор с репортери в понеделник Домбровскис каза, че „въздействието върху европейската икономика ще зависи от продължителността, обхвата и интензивността на конфликта“.

„Постоянното насочване на атаки към корабоплаването и енергийната инфраструктура рискува да изложи световната икономика на стагфлационен шок в дългосрочен план“, каза той.

За да смекчи последиците, Международната агенция по енергетика се съгласи в сряда да освободи 400 милиона барела от аварийните петролни резерви, най-голямото освобождаване досега.

Цените на европейския газ скочиха от началото на войната. В сряда те се търгуваха на около 50 евро, след като по-рано тази седмица достигнаха 70 евро. Брентът е над 90 долара за барел.

Изабел Шнабел, ръководител на политиката на ЕЦБ, заяви, че макар инфлацията в еврозоната да се очаква да бъде на целевата стойност на ЕЦБ от 2% в средносрочен план, новата прогноза през март „поне частично вече ще отразява“ въздействието на войната.