Реал Мадрид сгази Манчестър Сити, ПСЖ вкара 5 на Челси

Реал Мадрид победи Манчестър Сити с 3:0 като домакин в първа среща от осминафиналите в Шампионската лига. В герой за испанците се превърна Федерико Валверде, който отбеляза хеттрик. Винисиус Жуниор пропусна да реши всичко още на “Бернабеу”, тъй като в 57-ата минута Донарума спаси изпълнена от него дузпа. Реваншът в Англия е следващия вторник. На четвъртфиналите победителят от тази двойка ще спори с Байерн Мюнхен или Аталанта, като германците имат аванс от 6:1.

В 19-ата пък Бернардо Силва от Сити за малко да накаже грешка на Валверде, но прати топката в аут. Веднага след подновяването на играта обаче вратарят на Реал намери точно Валверде, който с лекота задмина Нико О'Райли, след което се справи и с Донарума и даде аванс на домакините.

Седем минути по-късно уругваецът прати за втори път топката в мрежата на гостите от Англия за 2:0. Три минути преди края на първата част Валверде оформи своя хеттрик.

Второто полувреме започна с възможности и пред двете врати. В 58-ата минута Арда Гюлер изведе Винисиус Жуниор сам срещу вратаря. Донарума фаулира бразилеца, което значеше дузпа. Потърпевшият изпълни, но италианският национал спаси.

До края на мача Манчестър Сити опита да върне поне един гол, но Куртоа спря опитите на Семеньо и О'Райли.

Бодьо/Глимт направи поредната си шеметна вечер в Шампионската лига. Норвежкият тим срази Спортинг Лисабон с 3:0.

За Бодьо/Глимт това беше пета поредна победа в турнира. Предишните четири бяха постигнати срещу Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер на два пъти.

Резултатът в полза на домакините откри Сондре Фет от дузпа в 32-рата минута. До почивката се разписа и Оле Бломберг, а третото попадение бе Каспер Хьог в 71-вата минута.

В друга среща Пари Сен Жермен спечели с 5:2 домакинството си срещу Челси. Настоящият носител на трофея успа да се справи с напрежението в трудните моменти. Парижани на два пъти повеждаха чрез Брадли Баркола и Усман Дембеле, но лондончани изравняваха чрез Мало Густо и Енцо Фернандес. ПСЖ нанесе своя удар в последния четвърт час, когато се разписаха Витиня и Хвича Кварацхелия (2) за крайното 5:2.