Защо морските мини на Иран са едно от най-мощните му оръжия?

Морските мини са прости оръжия, които биха могли да дадат на Иран огромна мощ да сее хаос в световната икономика. Американски представители заявиха, че Иран е поставил мини в Ормузкия проток, тесният воден път, през който преминават 20% от световния износ на петрол от Персийския залив към останалата част от света. Американският институт за изследване на войната изчисли, че са поставени 10 мини, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение подобни доклади и насърчи корабоплавателите да преминават през пролива, пише WSJ.

„Това е добър инструмент за асиметрична война“, каза Джахангир Е. Арасли, старши научен сътрудник в Института за развитие и дипломация в Баку, Азербайджан, специализиран в морските заплахи. „Конвенционалният капацитет е унищожен, но те имат този асиметричен капацитет“, каза той, отбелязвайки, че говори в лично качество.

Иранските запаси включват основни боеприпаси, предназначени да се носят по течението или да бъдат закотвени на дъното на плиткия Персийски залив.

Уебсайт на американските военни описва един клас ирански мини, Maham 1, като кръгло съоръжение от 80-те години на миналия век, проектирано да плава във вода с дълбочина до един метър, оборудвано с пет рога, които при удар могат да детонират до 120 килограма – еквивалентни на 264 паунда – взривни вещества. Мините са закотвени на верига или закотвени за морското дъно.

Мините са сред най-разрушителните оръжия, с които американският флот се е сблъсквал, осакатявайки повече кораби от всяко друго средство за атака след Втората световна война, според доклад на Американския военноморски институт, публикуван преди няколко години.

Американските военни заявиха, че са унищожили ирански военноморски кораби, предназначени за поставяне на мини. По-рано военните заявиха, че са елиминирали иранска подводница клас Kilo, за която се смяташе, че също има способността да изстрелва мини.

И все пак Иран поставя мини предимно с помощта на водолази на малки лодки,

които приличат на обикновени риболовни кораби, неформална морска милиция от лодки, която е практически невъзможно да се идентифицира и елиминира.

Иран разполага и с арсенал от мини-лимпети, които водолази могат да прикрепят към корпусите на корабите.За Иран мините не са важни заради конкретните щети, които могат да нанесат на преминаващите кораби, защото „основната им цел е нарушаване“ на корабоплаването и световната икономика, каза Арасли.

Те биха могли да бъдат поставени и за възпиране на САЩ от сухопътна инвазия, каза Анас Алхаджи, управляващ партньор в Energy Outlook Advisors.

Докато хиляди кораби стоят на котва в очакване на безопасно преминаване през пролива, натискът върху САЩ да организират ескорт от военноморски кораби. Тръмп заяви, че това се обмисля, въпреки че Пентагонът не е сигнализирал, че има зелена светлина.

Откриването на мини ще бъде част от всяка ескортна мисия. Военноморските кораби ще бъдат водени от плавателни съдове, оборудвани да откриват и избягват или елиминират мини една по една. Такова оборудване е проектирано да използва сонар за локализиране на устройствата.

Търсенето на мини може да включва водолази, безпилотни подводни апарати и специализирани кораби. Корабите клас Avenger са способни да намират и унищожават акостирали и мини на морското дъно. За да се избегне задействането на магнитни мини, корпусите са изработени от дърво и фибростъкло.

Миналата година ВМС се позоваха на „променящ се свят“, обявявайки набор от договори за оборудване за противоминно противодействие, което ще включва възможности за роботизирано търсене на мини.

Безпилотният надводен апарат за противоминно противодействие беше описан като „безпилотен, дизелов надводен кораб“, проектиран да бъде изстрелян от крайбрежен боен кораб.

Дори заплахата от мини е държала корабите далеч от пролива. По-неотложни са атаките с дронове и ракети. Центърът за морски търговски операции на ВМС на Обединеното кралство съобщава, че пет търговски кораба за два дни близо до пролива са били ударени или са се сблъсквали с почти пропуски със снаряди или дронове. Службата за мониторинг не е съобщила за инциденти, свързани с мини.

Рискът от мини в Персийския залив се появи през 80-те години на миналия век като риск за глобалното корабоплаване по време на десетгодишната ирано-иракска война в епизод, известен сега като Танкерните войни, когато ВМС на САЩ започнаха да ескортират кораби, за да ги защитят, докато и двете воюващи страни атакуваха активи на петролната индустрия.

Мина, проектирана да бъде закотвена на място, наречена SADAF-02, през април 1988 г. предизвика една от най-сериозните морски битки на ВМС на САЩ след Втората световна война.

Фрегатата USS Samuel B. Roberts беше на рутинна мисия за ескортиране на конвои в Персийския залив, когато се удари в мината. Тогавашният президент Роналд Рейгън нареди мощен отговор и американските сили започнаха операция, наречена „Богомолка“, насочена към няколко ирански актива.