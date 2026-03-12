IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Чен Ун и дъщеря му тестваха пистолети във фабрика за боеприпаси СНИМКИ

Севернокорейският лидер призова за модернизиране на производството

12.03.2026 | 08:13 ч. 2

Снимка: Ройтерс

1 / 5

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун посети фабрика за боеприпаси, предаде официалната държавна агенция - КЦТА,  публикувайки снимки, на които се вижда как той разглежда съоръжението заедно с дъщеря си и двамата тестват пистолети, информира Ройтерс.

По време на посещението Ким наблюдава производството на огнестрелни оръжия и призова за модернизиране на процеса, съобщи KЦТА. Фабриката "играе много важна роля за повишаване на бойната ефективност на армията", цитирано е казаното от Ким. Той подчерта необходимостта от разширяване на производствения капацитет на фабриката "с далновидност".

Ким, който често се опитва да изважда на показ военната мощ на ядрената си държава, наскоро беше показан да наблюдава изстрелването на стратегическа крилата ракета от наскоро влязъл в строя ескадрен миноносец.

Дъщерята на лидера - Ким Джу Е, придружаваше баща си по време на посещението във фабриката за боеприпаси, както свидетелстват снимки в държавните медии. И двамата носеха черни кожени якета, а Джу Е участва в тренировъчни стрелби заедно с офицери.

Говори се, че Джу Е е подготвяна за наследник на баща си начело на държавата, отбелязва Ройтерс.

Миналия месец Националната разузнавателна служба на Южна Корея съобщи в доклада си пред парламента за признаци, че дъщерята на Ким дава мнение по политически въпроси, което показва, че тя "е във вътрешноведомствен етап от процеса по назначаването си за наследник“ на лидерския пост на КНДР.
(БТА)

